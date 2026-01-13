Choque y controversia por peajes en el Eje Cafetero: habla la ANI y políticos de la zona

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la intención de "liberar" al Caribe y al Eje Cafetero de los cobros de peajes ha generado una fuerte sacudida en el sector de infraestructura y dudas sobre la sostenibilidad financiera de las vías en la región.

Mientras el Gobierno busca acelerar la salida de los privados, representantes regionales y expertos advierten sobre los riesgos jurídicos y los costos de mantenimiento que el Estado tendría que asumir. ANI evalúa terminación anticipada de Autopistas del Café.

Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que la concesión de la autopista Armenia-Pereira-Manizales, vigente desde 1997, tiene como fecha de vencimiento natural el 1 de febrero de 2027.

No obstante, ante el pronunciamiento presidencial, la ANI está realizando revisiones de índole contractual para determinar si es posible una terminación anticipada dentro del marco legal.



"Ante esta situación estamos haciendo todas las revisiones del caso de índole contractual para poder avanzar con la mayor prontitud y evitarle al Estado un daño", indicó Uparela.

Mientras tanto, el congresista Octavio Cardona centró su intervención en la sostenibilidad financiera de las vías y en la claridad del anuncio presidencial.

"Nada alegraría más la vida de los colombianos que no tener que pagar peajes, pero yo tengo un par de preguntas. Si la solución es quitar los peajes ¿quién le garantiza a la región 150.000 millones de pesos que vale el mantenimiento de 191 kilómetros de vía?. El problema no es quitar los peajes, esa es una bendición, el problema es la plata que vale el mantenimiento de las vías", afirmó el congresista cuestionando de dónde saldrán esos recursos en un país con un panorama fiscal complejo.

Además, alertó que, si los peajes pasan a manos de Invías y no se eliminan, el dinero podría dejar de invertirse en la región para centralizarse en Bogotá, mencionando que en el pasado, fondos de Invías se han desviado a gastos ajenos a las vías, como el mantenimiento de flotas de las fuerzas armadas.

"Por ley la plata de cualquier concesión se reinvierte en el área objeto del recaudo. La del Invías va a Bogotá", expresó.

Escuche la entrevista aquí: