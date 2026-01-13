En vivo
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Blu Radio  / Nación  / Choque y controversia por peajes en el Eje Cafetero: habla la ANI y políticos de la zona

Choque y controversia por peajes en el Eje Cafetero: habla la ANI y políticos de la zona

Mientras el Gobierno busca acelerar la salida de los privados, representantes regionales y expertos advierten sobre los riesgos jurídicos y los costos de mantenimiento que el Estado tendría que asumir. ANI evalúa terminación anticipada de Autopistas del Café.

