Cansados del abandono del Invías, comunidad de Vélez habilitó la Transversal del Carare

La solidaridad comunitaria se convirtió en el principal motor para devolverle la movilidad a la vereda Zarandas, en el municipio de Vélez, Santander, luego de que una remoción en masa destruyera un tramo de la Transversal del Carare, una vía estratégica para la conexión rural y el transporte de productos agrícolas en esta zona del sur del departamento.

El deslizamiento, provocado por las intensas lluvias, dejó incomunicadas a varias comunidades campesinas, afectando no solo la movilidad de los habitantes, sino también la economía local y el acceso a servicios básicos.

Ante la magnitud de la emergencia y mientras se concretan soluciones definitivas por parte de las autoridades competentes, la comunidad decidió organizarse y actuar.

Voceros del comité comunitario destacaron el esfuerzo colectivo que ha permitido habilitar de manera provisional el paso por el sector afectado.



"Queremos darle gracias primeramente a Dios porque hemos podido habitar la vía, también al comité que ha estado al frente de esto, porque no ha sido sencillo, y a toda la comunidad que ha apoyado la idea de solucionar provisionalmente la rehabilitación de la vía El Carare”, señalaron.

Actualmente, el paso está habilitado de forma controlada únicamente para motocicletas y vehículos 4x4, en horarios establecidos: 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El comité hizo un llamado a la tolerancia, la empatía y al cumplimiento estricto de estas medidas, mientras continúan los trabajos para ampliar la capacidad de la vía y permitir el tránsito de otro tipo de vehículos.

La recuperación provisional ha implicado un alto costo económico asumido, en gran parte, por la misma comunidad. Según informaron, los gastos en maquinaria pesada ya superan los 70 millones de pesos.

Solo en una retroexcavadora grande se han invertido cerca de 48 millones de pesos, en otra retro más de 17 millones, además entre 7 y 8 millones en el uso de volquetas, sin contar otros costos como combustible y transporte de material.

Para sostener las labores, el comité implementó un bono comunitario, aclarando que no se trata de un cobro obligatorio, sino de una colaboración voluntaria. Asimismo, pidieron a la población informarse únicamente a través de los comunicados oficiales del comité, advirtiendo que información no verificada puede generar confusión y caos.

Aunque a comienzos de diciembre el alcalde de Vélez, Orlando Ariza, confirmó que el Gobierno Nacional destinaría 180.000 millones de pesos para la recuperación de la Transversal del Carare después de una reunión con Invías, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y demás autoridades locales, este es el momento y las obras no avanzan.

La Transversal del Carare es reconocida por su importancia regional, al conectar municipios de Santander con el Magdalena Medio.

Por ello, la comunidad insiste en que la solución de fondo corresponde a las autoridades, pero mientras tanto, el ejemplo de organización y trabajo colectivo se convierte en un testimonio de resiliencia y compromiso comunitario frente a la adversidad.