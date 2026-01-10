Peajes subirán de precio en Colombia: la ANI confirma desde cuándo inicia el nuevo cobro

Los peajes en Colombia volverán a registrar un incremento total en sus tarifas a partir del 16 enero de 2026, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.

El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Según la entidad, 15 peajes tendrán, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. En estos casos, el aumento final corresponde a la suma del IPC y un porcentaje adicional definido de manera individual para cada peaje mediante resoluciones del Ministerio de Transporte. Los peajes que tendrán este ajuste adicional son:



El Placer (Rumichaca Pasto).

Cisneros (VINUS).

Aburra (Autopistas Mar 1).

Machetá (Transversal del Sisga).

El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso).

La Pintada (Pacifico 2).

Fusca, Andes, Unisabana (Accesos Norte).

Supia (Pacifico 3).

Puerto Berrío (Autopista Rio Magdalena).

Boquerón I, Boquerón II, Naranjal, Pipiral (Chirajara Fundadores).

La ANI también señaló que algunos peajes ya aplicaron el incremento antes del 16 de enero, debido a disposiciones contractuales. Es el caso de los proyectos Devimed, Armenia–Pereira–Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño–Tunja–Sogamoso, cuyas tarifas comenzaron a actualizarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026.

De otro lado, los peajes correspondientes a los proyectos Pacífico 1 y Santana–Mocoa–Neiva tendrán un incremento compuesto por el IPC y un porcentaje gradual, el cual está vinculado a la entrega de unidades funcionales previamente pactadas en los contratos de concesión.



En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, siete peajes tendrán un aumento adicional del 2 % sobre el IPC, con el fin de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de transporte público y privado. Los peajes incluidos en este ajuste son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, estos incrementos buscan garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de los proyectos de infraestructura vial.