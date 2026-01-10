En vivo
Peajes subirán de precio en Colombia: la ANI confirma desde cuándo inicia el nuevo cobro

Peajes subirán de precio en Colombia: la ANI confirma desde cuándo inicia el nuevo cobro

Los peajes de los proyectos Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Armenia – Pereira – Manizales, Autopistas del Caribe y Briceño - Tunja – Sogamoso incrementaron el valor de los peajes en e transcurso de enero, sin embargo, todos los peajes tienen costos diferentes a causa de los contratos con proyectos.

