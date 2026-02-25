En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
José Félix Lafaurie
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Por volcamiento de camión cisterna hay cierre en ambos sentidos de la variante Cajicá - Zipaquirá

Por volcamiento de camión cisterna hay cierre en ambos sentidos de la variante Cajicá - Zipaquirá

El hecho ocurrió sobre la 1:00 de la mañana muy cerca a la glorieta de la Universidad Militar, sede Cajicá. Por el momento, las autoridades alertan que el combustible que cargaba el camión podría llegar hasta la Quebrada de la Cruz.

Publicidad

Publicidad

Publicidad