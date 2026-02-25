Por volcamiento de camión cisterna hay cierre en ambos sentidos de la variante Cajicá - Zipaquirá

Sobre la 1:00 de la mañana de este miércoles, 25 de febrero, sobre la vía Cajicá - Zipaquirá un camión cisterna que transportaba combustible se volcó sobre la vía. Por ese caso, autoridades de Cajicá confirman que hay cierre total de la variante desde la glorieta de la Universidad Militar hasta el sector de Granjitas mientras se atiende la emergencia.

Por otro lado, hay preocupación en el sitio, ya que el combustible que iba en el compartidor del camión, al regarse puede llegar a la Quebrada de la Cruz, por lo que están encendida las alertas de la Alcaldía municipal de Cajicá. Es por esto que se recomienda a los habitantes de este sector estar atentos a cualquier afectación en el agua.

“Mantener ventanas y puertas cerradas con el fin de evitar filtración de olores derivados del incidente. Utilizar tapabocas en caso de percibir fuertes olores. En caso de tener síntomas como mareo, dolor de cabeza entre otros comunicarse a la línea 123”, confirma la alcaldía.

Por otro lado, al momento están organismos de rescate como Bomberos de Departamentos, ambulancia del CRUE, Defensa Civil y Policía de Tránsito para evitar más complicaciones de movilidad.



Se espera que sobre las 7:00 de la mañana se abra el paso sobre la variante. Como vías alternas, se recomienda buscar La Caro o la carrera 7 para entrar a Bogotá.