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Terminaron obras de falso túnel en la Troncal del Café: permitirá tránsito por doble calzada

Esta obra, construida de manera adicional, respondió al comportamiento del terreno registrado en la zona durante 2025, según explicó la concesión.

Obras en túnel de la troncal del Café en Antioquia.
Obras en túnel de la troncal del Café en Antioquia.
Foto: Covipacífico.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Terminaron las obras del túnel falso en el sector El Líbano de la troncal del Café, que conecta a Antioquia con el Occidente del país. La obra se adelantó ante cambios en el terreno que surgieron en 2025

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Después de 14 meses de ejecución, la Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico, confirmó que culminó las obras en el sector El Líbano, municipio de Titiribí, tramo que conecta los intercambiadores de Camilo C y el de esa localidad, conectando al Valle de Aburrá con el Suroeste antioqueño y regiones del suroccidente del país.

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Esta obra, construida de manera adicional, respondió al comportamiento del terreno registrado en la zona durante 2025, según explicó la concesión.

Aunque el paso hacia el Suroeste suele estar marcado por trancones, durante todo el proceso se mantuvo la operación de la vía mediante una conexión provisional o by-pass, que permitió la circulación de miles de usuarios mientras avanzaban los estudios técnicos y la ejecución de las obras requeridas para atender esta situación.

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Mauricio Millán, gerente general de Covipacífico, destacó que la solución incluyó la ampliación del túnel falso en 51 metros: "Este túnel permite el tránsito continuo por en por la doble calzada entre el túnel de Magá y la intersección de Titiribí. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los colaboradores que hicieron esto posible, de tal forma que los usuarios disfruten de la carretera en forma continua", detalló.

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Técnicamente otros elementos que hicieron parte de las obras, según Covipacífico, fue que se incorporó importantes volúmenes de obra, entre ellos 4.421 toneladas de acero, 12.323 m³ de concreto, 400 anclajes, 15.412 metros lineales de perforación y otros elementos especializados asociados a la estabilización de la infraestructura. La obra demandó la participación de 1.054 trabajadores.

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