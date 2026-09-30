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Federico Gutiérrez anuncia que se irá de vacaciones: ya nombró alcalde encargado para Medellín

El alcalde destacó la confianza que tiene en la persona encargada y en su capacidad para asumir temporalmente las funciones al frente de la capital antioqueña.

Federico Gutiérrez (2).jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se tomará unos días de vacaciones durante la semana de receso escolar y se ausentará temporalmente de la ciudad para compartir este tiempo con su familia.

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El mandatario confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde explicó que decidió aprovechar estos días para descansar junto a sus hijos. “Saben que si por mí fuera, no sacaba vacaciones, pero es importante sobre todo por los hijos”, escribió.

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¿Quién quedará como alcalde encargado de Medellín?

Ante su ausencia, Gutiérrez ya definió quién quedará al frente de la administración distrital. Se trata de Manuel Villa, a quien designó como alcalde encargado de Medellín durante el periodo en el que estará por fuera de la ciudad.

El alcalde destacó la confianza que tiene en Villa y en su capacidad para asumir temporalmente las funciones al frente de la capital antioqueña. “Confío plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía de Medellín”, aseguró.

Villa, quien hace parte del gabinete distrital, tendrá así la responsabilidad de continuar al frente de los asuntos de la administración mientras Gutiérrez disfruta de sus días de descanso.

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Pese a que estará fuera de Medellín, el mandatario aseguró que mantendrá la atención sobre lo que ocurra en la ciudad. “De todas formas, no me desconecto y sigo pendiente de todo”, manifestó en su publicación.

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Gutiérrez también aprovechó el anuncio para referirse al significado que tiene para él estar al frente de la capital antioqueña, cargo que ocupa desde enero de 2024.

“No existe mayor orgullo para mí, que ser Alcalde de Medellín”, expresó el mandatario, quien cerró su mensaje enviando un saludo a los habitantes de la ciudad.

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