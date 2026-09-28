No habrá apagón en el Caribe por deudas de Afinia, dice Federico Gutiérrez

En entrevista con Mañanas BLU, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico Gutiérrez, descartó categóricamente la posibilidad de que se presente un apagón en la costa Caribe, debido a las millonarias pérdidas y deudas que acumula su filial comercializadora de energía, Afinia.

El mandatario entregó detalles del encuentro sostenido durante el fin de semana en Barranquilla con el presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía. Aunque señaló el 8 de octubre como una fecha límite por temas de liquidez y límites de endeudamiento bancario, enfatizó que el compromiso institucional es mantener la operación y evitar la suspensión del servicio.

"No se va a apagar la costa ni el país"

Al ser consultado sobre el riesgo de que los generadores suspendan la venta de energía a Afinia a partir del próximo mes por falta de pago, Gutiérrez fue enfático en desmentir ese escenario:



"Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. EPM como empresa 100% pública, a diferencia de otras que sacaban la mano como Aire, ha sostenido la operación del sistema perdiendo plata. Tengan eso claro. EPM no ha ganado un solo peso. Hemos perdido 1,5 billones de pesos al año. Hemos hecho inversión por 3,2 billones en temas de infraestructura más los créditos para poder garantizar el sistema".

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El alcalde subrayó que una interrupción en los departamentos donde opera Afinia (Sucre, Bolívar, Córdoba y Cesar) colapsaría el sistema energético nacional:

"Lo único que no puede pasar acá en el país es que haya un apagón por falta de pago. Si EPM se sale inmediatamente, hay un apagón no solo en la costa, sino en el país. Y eso no puede pasar".

Pérdidas, no pago y la propuesta de titularización

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Gutiérrez explicó que la crisis de Afinia combina presuntos hechos de corrupción del gobierno anterior con un problema estructural de recaudo y cartera en la región. Según el mandatario, de cada 100 pesos facturados en la zona de cobertura, solo se recaudan 57 pesos por fraude, contrabando y mora en los pagos.

Para evitar el colapso financiero al 8 de octubre, propuso al Gobierno Nacional una figura para recuperar más de 400.000 millones de pesos que adeudan entidades públicas:

"Deudas de hogares, deudas de entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, clínicas, hospitales, escuelas... de más de 400.000 millones de pesos no le pagan al sistema. Entonces, ¿qué le dijimos al gobierno? Titularicemos esas deudas. No es que el gobierno a nosotros nos esté dando una plata, es titularizar unas deudas básicamente que tiene el sector público y que nos permita solucionar el problema más grave que se generaría al 8 de octubre", indicó el mandatario.

El alcalde agregó que, para operar a final de año, se requerirían aproximadamente 1,2 billones de pesos entre créditos y mecanismos conjuntos, descartando, además, cualquier intención de intervención estatal sobre Afinia:

"El gobierno no tiene el interés de intervenir a Afinia, sería la peor decisión", dijo.

Denuncias de corrupción por el "pecado original"

En su balance, el mandatario reiteró que la entrada de EPM al mercado del Caribe representó "el peor error y la peor decisión que ha cometido EPM en sus más de 70 años de historia", argumentando que la compra se realizó bajo presuntos direccionamientos irregulares durante la administración de Daniel Quintero.

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Gutiérrez señaló que existen pruebas en poder de la Fiscalía General de la Nación sobre pagos de sobornos y manejo de nóminas paralelas con personajes como Emilio Tapia para direccionar la contratación de la entidad.

Pese al complejo panorama, destacó la disposición del Gobierno Nacional para buscar salidas estructurales a largo plazo:

"A mí me alegró mucho ver a un presidente conectado con las realidades de las regiones. Dio soluciones inmediatas, dijo que no podía pasar, nos escuchó y quedamos con tareas todos. Nosotros no fuimos a decirle: 'Oiga, venga, el chicharrón que tenemos', no, le dijimos: 'Venga, busquemos salidas conjuntas'", finalizó.

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Escuche la entrevista aquí: