EPM reduce a 18% su generación de energía por fenómeno de El Niño: Federico Gutiérrez

En condiciones normales EPM genera el 32% de la energía del país, pero hoy a duras penas solo alcanza el 18%. Así lo advirtió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, después de una reunión que sostuvo este sábado con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla.

Dijo Gutiérrez que desde EPM ven con preocupación en sus mediciones que están ante los caudales más bajos, por ejemplo, en el río Cauca, por lo que Ituango, a causa del fenómeno de El Niño más fuerte de la historia, como varios expertos lo han indicado.

“Nosotros le hemos mostrado al Presidente lo que vemos desde EPM, por ejemplo, cómo hay zonas de Medellín en donde ya tenemos que hacer racionamientos de agua. Tenemos el fenómeno de El Niño más fuerte en la historia, tenemos los caudales más bajos, por ejemplo, en el río Cauca”.

Gutiérrez explicó que EPM genera el 32% de la energía del país en condiciones normales, pero hoy “por temas de menores aportes hidráulicos a los embalses, se está generando sólo el 18%”.



BLU Radio. Parque Jepírachi en La Guajira Foto: EPM

“De cuatro turbinas instaladas en Hidroituango, solo hay dos operando por el nivel del embalse. entonces es necesario ahorrar agua, energía y gas, y es un tema que el presidente también lo anunciará”, informó el Alcalde de Medellín.

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No habrá intervención de Afinia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también descartó la posibilidad de la intervención de Afinia por parte del Gobierno y señaló que “la peor decisión” en la historia de EPM fue haber ingresado con su filial en el mercado de la Costa Caribe.

En el encuentro, motivado en buena parte por la crisis que atraviesa Afinia, también estuvieron presentes los ministros de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente de Negocios de EPM, Humberto Iglesias, entre otros.

Dijo el alcalde Gutiérrez que pese a la difícil situación económica en la que la compañía pierde cada año más de 1.5 billones al año, se están buscando soluciones estructurales que eviten cortes de energía en los departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y parte del Magdalena donde Afinia presta sus servicios a 1.4 millones de usuarios.

Mi posición siempre ha sido la de evitar a toda costa cortes de energía y por eso EPM, como empresa cien por ciento pública, ha tenido una responsabilidad social de seguir, pese a las pérdidas de $1.5 billones al año; solo que la alerta que hoy le hago al Gobierno es que ese problema tiene un límite y la compañía ya no aguanta más

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Gutiérrez también recalcó que el peor negocio en la historia de EPM fue entrar al mercado de la Costa, teniendo en cuenta que eso lo hizo el gobierno de Daniel Quintero con el único fin de “robarse la empresa”.

“La peor decisión que ha tomado EPM en más de 70 años de historia fue haber entrado en el negocio de la Costa Caribe con Afinia. Primero, porque en el gobierno que tomaron esa decisión queda muy claro, en el anterior gobierno de Medellín, que quienes manejaban la compañía quisieron entrar en el negocio, pero para robarse la empresa. Y ahí quedó claro en las denuncias y cómo ya hay principios de oportunidad en la Fiscalía, de cómo Daniel Quintero, como alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, le habrían pagado hasta 5 millones de dólares por poner al señor Javier Lastra como gerente. Eso no lo digo yo, lo dice un testigo de la Fiscalía que firmó un principio de oportunidad y hace parte de la red de corrupción”, acusó Gutiérrez.

El Alcalde de Medellín señaló que desde EPM están dispuestos a vender Afinia por la inversión que hicieron de 3.2 billones de pesos, “incluso más un peso, para no caer en detrimento patrimonial”, teniendo en cuenta que por cada $100 pesos que factura la compañía recauda solo $57 “y ninguna compañía sobrevive así”.