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“Estaban sin blindaje ni escoltas”: Gobierno refuerza seguridad para alcaldes del sur de Bolívar

El Gobierno anunció la reconstrucción de tres estaciones de Policía, sistemas antidrones y cámaras de seguridad, además de reforzar la protección de los alcaldes.

Ministro del Interior, Rodrigo Lara, en reunión con alcaldes del sur de Bolívar.
Ministro del Interior, Rodrigo Lara, en reunión con alcaldes del sur de Bolívar. Foto @Rodrigo_Lara_
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

El Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad para el sur de Bolívar, una región afectada por la presencia de grupos armados y ataques contra la Fuerza Pública. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció que ninguno de los alcaldes de esta zona contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y anunció que se reforzarán sus esquemas de seguridad.

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“Ni uno solo de estos alcaldes de zona roja tenía vehículo blindado de la UNP. El gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores, amigos y frívolos que no los necesitaban. ¡Eso lo vamos a cambiar!”, afirmó Lara a través de su cuenta de X.

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El anuncio se hizo en Santa Rosa del Sur, luego de una reunión en la que participaron diez alcaldes, la Gobernación de Bolívar y la cúpula militar y policial, como seguimiento al consejo de seguridad que lideró el presidente en Cartagena.

Entre las medidas anunciadas está la reconstrucción de las estaciones de Policía de Río Viejo, Norosí y Arenal, que fueron destruidas en ataques con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. “Ha habido ataques contra estaciones de policía, y aquí estamos, Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras, porque la población no está sola”, afirmó Lara.

Lara señaló que en el sur de Bolívar existe una disputa por las rentas ilegales asociadas a la explotación de oro, que, según sus cifras, representan cerca de cuatro billones de pesos al año. También mencionó la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, además de cultivos de coca en la serranía de San Lucas y el robo de combustible del poliducto en el sur del Cesar.

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Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, anunció que los ministerios del Interior, Justicia y Defensa revisarán algunas leyes, normas y procedimientos que, según dijo, requieren ajustes para responder a las necesidades de seguridad de esta región.

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