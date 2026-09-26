Fuerte aguacero golpeó Santa Marta y dejó varios sectores afectados por inundaciones

Un fuerte aguacero cayó este sábado 26 de septiembre sobre Santa Marta y provocó complicaciones en diferentes zonas de la capital del Magdalena. La intensidad de las precipitaciones generó acumulaciones de agua y dificultades para la movilidad.

Durante la jornada, habitantes de distintos puntos de la ciudad compartieron imágenes y videos en redes sociales para mostrar el panorama generado por la intensidad de las lluvias. En varios sectores se observaron corrientes de agua que avanzaron por las calles y ocasionaron problemas para quienes intentaban desplazarse.

Uno de los puntos que volvió a presentar dificultades fue la denominada calle canal, un sector que suele registrar inundaciones cuando se presentan precipitaciones de gran intensidad.

El sistema de alcantarillado también tuvo problemas para responder al volumen de agua. La situación se presentó en diferentes zonas y obligó a mantener la atención sobre los puntos donde se concentraron las mayores dificultades.



¿Qué sectores de Santa Marta resultaron afectados por las lluvias?

La emergencia alcanzó a más de 25 barrios de Santa Marta, de acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada.

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Las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa en la movilidad, pues la presencia de agua en las vías dificultó el desplazamiento por diferentes sectores.

Mientras avanzaban las labores para superar la emergencia, los organismos encargados mantuvieron el seguimiento de las zonas donde se presentaron mayores acumulaciones.

Hasta el momento, no se reportan víctimas como consecuencia del aguacero, mientras continúan las labores para atender las situaciones derivadas de las precipitaciones.

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¿Qué ríos generaron alerta en Santa Marta?

Además de las inundaciones registradas en distintos puntos, generó preocupación la creciente de los ríos Manzanares, Bonda y Gaira. Los tres afluentes permanecen bajo monitoreo debido a las alertas por posibles crecientes súbitas, una situación que requiere seguimiento ante el comportamiento de las precipitaciones.

Los reportes conocidos durante este sábado dan cuenta de un episodio de lluvias que alteró las condiciones habituales en buena parte de Santa Marta, con inconvenientes principalmente relacionados con el drenaje de las aguas y el tránsito por algunas vías.