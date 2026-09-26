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Gobernador de La Guajira habló del reto que dejó el paro armado de Los Pachenca

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar habló en El Radar de Blu Radio sobre la violencia en el departamento, el crecimiento de los grupos criminales y los retos para recuperar a los jóvenes.

Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira
Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira.
Foto: Gobernación de La Guajira
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se refirió en El Radar de Blu Radio al impacto del paro armado atribuido a los Pachenca y a la situación de seguridad en el departamento. Durante la entrevista, señaló que la Troncal del Caribe ha sido durante décadas un escenario de confrontación y aseguró que la presencia de grupos criminales también ha afectado a jóvenes de zonas vulnerables.

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Aguilar sostuvo que el aumento de los actores violentos representa uno de los principales desafíos para las autoridades y cuestionó decisiones adoptadas durante el gobierno anterior. Según explicó, la llegada de recursos provenientes de actividades ilegales a sectores vulnerables ha facilitado que algunos jóvenes encuentren en las organizaciones criminales una alternativa.

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“Cuando fui secretario de Gobierno de Riohacha, de mi ciudad, lo logramos. Hicimos un trabajo maravilloso, logramos casi 3 meses sin que se cometiera un homicidio en la ciudad”, dijo Aguilar.

El mandatario departamental señaló que las autoridades deben combinar las acciones de seguridad con programas sociales dirigidos a los jóvenes.

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Para Aguilar, uno de los retos consiste en que el Estado llegue a los territorios con mayor rapidez que las organizaciones ilegales. En ese sentido, mencionó medidas relacionadas con educación, deporte, emprendimiento y política social.

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“Además de plantarle cara a los grupos criminales, además de cerrar las fuentes de financiación, llegar también con una política pública, una política social que nos permita avanzar más rápido que cualquier organización criminal”, destacó.

El gobernador también mencionó el programa Familias Guajiras 2, mediante el cual, según afirmó, se ha trabajado con núcleos familiares vulnerables. Asimismo, señaló que prepara un proyecto dirigido a más de 600 familias en Riohacha.

¿Qué dijo sobre las decisiones del gobierno anterior?

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Al ser consultado sobre si las decisiones frente a la criminalidad durante el gobierno anterior fueron de buena o mala fe, Aguilar evitó atribuir una intención y planteó que el asunto debe ser investigado.

“No quiero hablar de mala fe o de buena fe, pero sí se equivocaron. Yo creo que ahí hubo equivocaciones y esas equivocaciones nos están haciendo mucho daño”, precisó.

Aguilar insistió en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en La Guajira y destacó la importancia de articular las acciones nacionales con las autoridades regionales para atender las condiciones sociales y de seguridad del departamento.

Escuche la entrevista completa aquí:

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