Ofrecen $150 millones por responsables de ataques terroristas con drones en el Cesar

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, anunció recompensas de hasta $150 millones de pesos por información que permita capturar a los autores de los recientes ataques terroristas cometidos en ese departamento con drones, el más reciente en el municipio de Aguachica contra una estación de Policía.

La mandataria también le pidió al Ejército y a la Policía no “normalizar” los videos que muestran a hombres armados con capuchas caminando o movilizándose en motocicleta, atemorizando a la población civil.

Así las cosas, hasta $150 millones de recompensa recibirán las personas que proporcionen información que permita identificar y capturar a quienes operaron los drones que atacaron a la Fuerza Pública en los municipios de Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.

El anuncio lo hizo la mandataria desde el Puesto de Mando Unificado permanente de la Gobernación del Cesar, a raíz del ataque que sufrió la estación de Policía de Aguachica con drones cargados con granadas la noche del jueves.



La mandataria resaltó la colaboración de la ciudadanía, que captó en videos los drones sobrevolando el municipio antes del ataque, así como a encapuchados en moto que se movilizaban en motocicletas y a pie por diferentes vías del municipio. Sin embargo, le pidió mayor contundencia a las autoridades, Ejército y Policía, para anticiparse a los ataques terroristas, capturar a los delincuentes y no permitir su libre tránsito por la población.

“A mí hoy me inquieta la presencia de los hombres armados que vi en el material fílmico, me inquieta la presencia de los hombres encapuchados caminando por las calles de Aguachica. No podemos normalizar que la ciudadanía haga el video o la foto, nos lo presenten, porque nos los han presentado ellos, y nosotros hacer como si no estuviera pasando nada. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar”, cuestionó la gobernadora.

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Sanjuán señaló que este último ataque en Aguachica se dio como retaliación por el despliegue en el sur del Cesar de la Operación Urano, que avanza con operativos de las autoridades contra las estructuras criminales y sus economías ilícitas, especialmente contra el robo de hidrocarburos que utilizaba el poliducto Pozos Colorados-Galán como fuente de financiación para sus actividades delictivas.

“La Operación Urano, desplegada en el sur del Cesar, avanza con operativos contra las estructuras criminales y sus economías ilícitas, especialmente contra el robo de hidrocarburos que utilizaba el poliducto como fuente de financiación para sus actividades delictivas”, informó la Gobernación del Cesar en un comunicado.