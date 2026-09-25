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Conflicto armado: inician exhumación de 7 cuerpos en cementerio de Luruaco

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas no descarta que en el lugar se encuentren más restos de víctimas de grupos ilegales.

Búsqueda de desaparecidos en Luruaco, Atlántico
Los trabajos para la recuperación de los siete cuerpos comenzaron el pasado jueves y se extenderán hasta la próxima semana.
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La incertidumbre sobre el paradero de siete personas de las que no se conoce su paradero en el marco del conflicto armado en Colombia, podría terminar para sus familias en el departamento del Atlántico, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, iniciara la exhumación de varios cuerpos en el cementerio del Municipio de Luruaco.

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Los trabajos para la recuperación de siete cuerpos iniciaron desde ayer jueves y se extenderán hasta la próxima semana. De acuerdo con Daniela Zuluaga, antropóloga de la Unidad en la seccional de Sucre, que apoya las labores en Atlántico, los trabajos se ordenaron luego de la recolección de información en la que ayudó el propio sepulturero del cementerio.

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Zuluaga recuerda que el municipio de Luruaco está ubicado en un corredor que fue utilizado por grupos al margen de la ley para el desarrollo de actividades ilícitas, entre ellas, la desaparición de personas, por lo que no descartan que varias personas cuyo paradero es desconocido, puedan estar enterradas en el campo santo.

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“Las investigaciones nos han dado elementos que posiblemente personas que sacaban de Barranquilla, de Cartagena o de municipios fronterizos o cercanos pudieran haber sido trasladados por este corredor, luego asesinados y después dejados en zonas rurales. También tenemos casos que obedecen a muertes en combate”.

De acuerdo con la antropóloga, la Unidad de Búsqueda cuenta con un banco genético en la que reposan la información de las familias que están buscando a sus seres queridos desde el año 2016 hacia atrás. Estas información es cruzada con el ADN recopilado de los huesos de los cuerpos exhumados a fin de lograr establecer la plena identidad de las víctimas, para que sus familias puedan por fin descansar.

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