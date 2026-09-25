Madre denuncia que dejó a su hija en el hospital y apareció muerta en una trocha de Malambo

En el Atlántico las autoridades investigan el extraño caso de una mujer que se encontraba internada en el hospital público de Malambo por tuberculosis y luego apareció muerta en la trocha La Magdalena de ese municipio el pasado miércoles en la mañana.

Su madre señala que aún no recibe explicaciones satisfactorias o claras de cómo en la noche ella dejó a su hija recluida en la ESE Hospital Local de Malambo, Santa María Magdalena, y a la mañana siguiente solo la llamaron a decirle que fuera a reconocer el cadáver en una zona enmontada.

A la espera de que las autoridades aclaren lo sucedido, cada vez surgen más preguntas en ese municipio del Atlántico alrededor de la muerte de Dayana Sánchez Mujica, de 35 años.

Inicialmente las autoridades reportaron que no tenía signos de violencia. Sin embargo, a las afueras de Medicina Legal en Barranquilla su madre, Carmen Mujica, exigió explicaciones, ya que sostiene que no debió amanecer muerta en ese sector enmontado, pues tiene registros de haberla dejado internada en el hospital local Santa María Magdalena del municipio.



La progenitora explica que desde el domingo estaban en urgencias por una tuberculosis avanzada, y además tampoco podía caminar porque presentaba hinchazón en los pies. Asimismo, relata que los médicos la tenían amarrada de pies y manos por su ansiedad por consumir estupefacientes.

“Yo la llevé a la clínica porque tenía dificultad para respirar. Ella no podía caminar por sí sola porque se le hincharon mucho los pies. Yo le dije al médico el martes en la noche me iba para la casa a cambiarme y descansar un rato. En la mañana me llamaron y me dijeron que fuera a reconocer su cadáver, que estaba en una cancha tirada atrás del hospital. Yo le dije al policía que me llamó que esa no podía ser mi hija, porque a ella la dejé en el hospital la noche anterior. Es más, ella se quitaba el oxígeno, se quitaba todo y entonces en el hospital la tenían amarrada”, aseguró

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La madre de Dayana señala que no se conforma con las condolencias entregadas por el centro asistencial, y que lo único que quiere saber es qué hay detrás de la muerte de su hija y si hay médicos del mismo centro asistencial implicados.

Por su parte el hospital local Santa María Magdalena publicó un comunicado en el que informó que ya activó todas las actuaciones administrativas e investigaciones internas y disciplinarias correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos.

Agregó que también es respetuoso y espera las conclusiones de las investigaciones que adelantan los organismos judiciales.

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Se conoció que investigadores de la Policía Metropolitana también solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la noche anterior al hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.