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Paso de onda tropical provoca fuertes lluvias en Barranquilla y otras partes del Atlántico

Según el reporte del Ideam, el resto del fin de semana podrán persistir las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en varias partes del Caribe.

Lluvia en Barranquilla
Según el Ideam, las lluvias en Barranquilla se darán entre la tarde y la noche del viernes hasta la madrugada del sábado.
Cortesía Karen Matallana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.

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Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.

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Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.

El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.

“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.

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Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.

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Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.

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