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MinEducación anuncia medidas para proteger a estudiantes y garantizar las clases en Santa Marta

El Ministerio aclaró que las disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales y buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes y docentes.

estudiantes
Estudiantes en Colombia.
Foto: Ministerio de Educación.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público que desde el pasado 21 de septiembre han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.

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A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y pidió a la Secretaría de Educación de Santa Marta mantener un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.

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La Secretaría deberá entregar reportes diarios en el marco del Puesto de Mando Unificado, para evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.

Desde el Ministerio aseguraron que por ahora, el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los colegios podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular de acuerdo con las condiciones de cada territorio.

La entidad también pidió a docentes y directivos mantener comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.

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La directiva contempla que, si las condiciones de seguridad continúan y no es posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales, entre ellas una eventual modificación del calendario académico.

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El Ministerio aclaró además que estas disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales, y que buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, sin interrumpir los procesos de aprendizaje.

La cartera de Educación señaló que continuará acompañando a las autoridades territoriales para adoptar las medidas que sean necesarias frente a la situación de orden público en Santa Marta.

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