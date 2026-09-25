Intenso calor sofoca a viajeros en el aeropuerto Cortissoz: Aerocivil realiza mantenimiento a aires

Barranquilla a esta hora registra 32 grados de temperatura, pero la sensación térmica es todavía mayor y ni qué decir de otras poblaciones como Valledupar, donde el termómetro marcó 38.8 grados celsius en las últimas 24 horas, o Maicao y Urumita, en La Guajira, donde la temperatura ha oscilado en los 37 grados.

El Ideam indica que, para este viernes, en sectores del norte, oriente y suroccidente de la región Caribe, se prevén temperaturas por encima de los promedios registrados en un mes como septiembre.

En el caso de Barranquilla y su área metropolitana, el Ideam estima una máxima de 35 grados Celsius este fin de semana, es decir, persistirá el intenso calor pese a los pronósticos de lluvias y los más sacrificados podrían seguir siendo los usuarios del aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde la Aerocivil está haciendo mantenimientos en el sistema de climatización para responder a las altas temperaturas, pero por momentos los trabajos obligan a apagar los aires acondicionados.

Le puede interesar: Verano sobre aeropuerto de Barranquilla: “Podemos hacer un motivo de orgullo y no de vergüenza”



"Si Barranquilla es Puerta de Oro, en el aeropuerto es la boca del infierno. ¡Qué calor hacía ayer (jueves) en la tarde! O sea, no te puedo explicar, no había aire acondicionado, no se podía respirar... O sea, quiero entender, cómo Barranquilla, siendo la capital del Caribe, está así de mal de aeropuerto", expresó una viajera a su arribo a la capital del Atlántico.

La Aeronáutica está pidiendo paciencia a los usuarios, pues reconoce que, durante las próximas semanas, las intervenciones correctivas en los aires acondicionados podrían generar variaciones paulatinas de temperatura en algunas salas de la terminal.

Publicidad

Mientras tanto, el Ideam advierte que las condiciones actuales, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas en el Caribe, con alerta roja durante las horas de la tarde.