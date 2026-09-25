La Guajira apuesta por actividades turísticas para reactivar economía tras paro armado

El máximo despliegue de las fuerzas armadas en carreteras, zonas comerciales y áreas turísticas ha sido clave para el regreso paulatino de las actividades en Magdalena y La Guajira, después de la zozobra que generó el paro armado.

En la terminal de transporte de Barranquilla se reporta una mejora en la movilización de pasajeros y el restablecimiento de la ruta directa entre Barranquilla y Riohacha, cuyo viaje se estaba extendiendo hasta por 10 horas, debido a los desvíos que debían tomar los buses por el Cesar.

La Guajira ya tiene listo un plan de reactivación económica para atraer visitantes nacionales e internacionales y evitar la cancelación de reservas por los ataques recientes. La estrategia contempla desde el despliegue permanente del Ejército Nacional, hasta actividades para los turistas como rumbaterapia en playas y paseos en embarcaciones de etnoturismo.

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"Más de tres pelotones hoy están recorriendo las vías y las zonas principales del distrito capital, hay un despliegue tanto en la Troncal del Caribe como en las otras arterias viales del departamento de La Guajira. También se han hecho caravanas en distintos horarios y están presentes las unidades de inteligencia que se han desplegado por parte del Gobierno Nacional en Magdalena, Cesar y La Guajira", informó el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar.

El mandatario indicó que este jueves el 70% del comercio en Riohacha se animó a reabrir sus puertas y que a la fecha se reportan 10 capturas de criminales implicados en los ataques a bala, cometidos contra los negocios de esta ciudad.

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Concluyó así con un parte de tranquilidad y adelantó que para la próxima semana se lanzarán nuevas ofertas para recuperar el turismo.