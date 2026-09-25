El jazz y ritmos del Caribe se apoderan de Cartagena con la XIII edición del Festival Voces del Jazz

La riqueza musical del Caribe y la sofisticación del jazz se dan cita en la ciudad Heroica con la realización del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe. Durante cuatro jornadas consecutivas, del 23 al 26 de septiembre, la capital de Bolívar se transformará en el epicentro cultural de la región con una variada programación de conciertos, encuentros artísticos y espacios de formación académica.

El evento abarcará dos escenarios icónicos de la ciudad: los días 23 y 24 de septiembre las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Comercial Caribe Plaza, mientras que las noches del 25 y 26 de septiembre la música se trasladará al histórico Teatro Adolfo Mejía.

"Los Diez del Jazz": homenaje a la memoria sonora cartagenera

El eje central de esta décimo tercera edición estará dedicado a rendir un tributo especial a "Los Diez del Jazz en Cartagena", un selecto grupo de músicos de distintas generaciones que han dejado una huella imborrable en el desarrollo y la evolución de este género y los ritmos afrocaribeños en la ciudad.



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Entre los homenajeados destacan referentes fundamentales como Juan Álvarez Altafulla, saxofonista y leyenda viva de la música local; Cristhian Salazar Rivera, bajista, compositor y director musical; Edgar Avilán Díaz, pianista, educador y autor del himno del festival; Tiko Tambor, percusionista enfocado en las tradiciones afrocaribeñas; y Pacho Madariaga, baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria artística.

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La nómina de exaltados se completa con la formadora y directora Patricia Ojeda; el trompetista y maestro en música Onix Bello; el saxofonista e investigador Federico Ochoa; el destacado graduado de Berklee College of Music, Leonardo Tatis Serrano; y el pianista Sergio Girado Llamas, una de las figuras más activas del jazz y el latin jazz cartagenero.

Invitados internacionales y la nueva generación

La cartelera internacional contará con el regreso del virtuoso organista y compositor neoyorquino Greg Lewis, quien presentará su aclamado proyecto Organ Monk, una reinterpretación de la obra de Thelonious Monk a través del clásico sonido del órgano Hammond B-3. Desde Canadá llegará la agrupación Wesli Band, liderada por el músico haitiano Wesli, con una propuesta festiva que fusiona el konpa con las diversas sonoridades del Caribe.

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El festival también abrirá espacio a las nuevas generaciones a través de las presentaciones del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y la agrupación infantil Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro musical de la ciudad.

Inteligencia artificial y cultura

Junto a la oferta musical, el festival ofrecerá una agenda académica enfocada en la inteligencia artificial aplicada a la música, desarrollada en alianza entre EMAT Berkeley y la Cámara de Comercio de Cartagena.

Esta edición cuenta con el respaldo de entidades públicas y culturales como la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Universidad de Cartagena y UdeC Radio. La imagen oficial del festival combina la fotografía del maestro Antonio Alcalá con la propuesta gráfica de Martha Isabel Henao Lovera. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de su sitio web oficial (www.vocesdeljazz.com).

