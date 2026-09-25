En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Racionamiento de gas
Papa en Francia
Reunión Xi Jinping Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El jazz y ritmos del Caribe se apoderan de Cartagena con la XIII edición del Festival Voces del Jazz

El jazz y ritmos del Caribe se apoderan de Cartagena con la XIII edición del Festival Voces del Jazz

Del 23 al 26 de septiembre, La Heroica vibrará con conciertos, una agenda académica sobre inteligencia artificial y un emotivo homenaje a diez leyendas vivas de la escena musical local.

Jazzistas.
Jazzistas.
Antonio Alcala.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La riqueza musical del Caribe y la sofisticación del jazz se dan cita en la ciudad Heroica con la realización del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe. Durante cuatro jornadas consecutivas, del 23 al 26 de septiembre, la capital de Bolívar se transformará en el epicentro cultural de la región con una variada programación de conciertos, encuentros artísticos y espacios de formación académica.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El evento abarcará dos escenarios icónicos de la ciudad: los días 23 y 24 de septiembre las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Comercial Caribe Plaza, mientras que las noches del 25 y 26 de septiembre la música se trasladará al histórico Teatro Adolfo Mejía.

Últimas noticias

Yolima Johana Murgas Guzmán.png
Caribe

Capturan a alias ‘Yolima’, esposa de ‘Pinocho’, cabecilla principal de Los Pachenca en el Caribe

Operación Armada.png
Caribe

Autoridades incautan una lancha y 856 kilos de cocaína cerca de Barranquilla

"Los Diez del Jazz": homenaje a la memoria sonora cartagenera

El eje central de esta décimo tercera edición estará dedicado a rendir un tributo especial a "Los Diez del Jazz en Cartagena", un selecto grupo de músicos de distintas generaciones que han dejado una huella imborrable en el desarrollo y la evolución de este género y los ritmos afrocaribeños en la ciudad.

Le puede interesar: Colombia presente en el Festival de Jazz de New Orleans, EEUU

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entre los homenajeados destacan referentes fundamentales como Juan Álvarez Altafulla, saxofonista y leyenda viva de la música local; Cristhian Salazar Rivera, bajista, compositor y director musical; Edgar Avilán Díaz, pianista, educador y autor del himno del festival; Tiko Tambor, percusionista enfocado en las tradiciones afrocaribeñas; y Pacho Madariaga, baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria artística.

Publicidad

La nómina de exaltados se completa con la formadora y directora Patricia Ojeda; el trompetista y maestro en música Onix Bello; el saxofonista e investigador Federico Ochoa; el destacado graduado de Berklee College of Music, Leonardo Tatis Serrano; y el pianista Sergio Girado Llamas, una de las figuras más activas del jazz y el latin jazz cartagenero.

Invitados internacionales y la nueva generación

La cartelera internacional contará con el regreso del virtuoso organista y compositor neoyorquino Greg Lewis, quien presentará su aclamado proyecto Organ Monk, una reinterpretación de la obra de Thelonious Monk a través del clásico sonido del órgano Hammond B-3. Desde Canadá llegará la agrupación Wesli Band, liderada por el músico haitiano Wesli, con una propuesta festiva que fusiona el konpa con las diversas sonoridades del Caribe.

Publicidad

El festival también abrirá espacio a las nuevas generaciones a través de las presentaciones del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y la agrupación infantil Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro musical de la ciudad.

Inteligencia artificial y cultura

Junto a la oferta musical, el festival ofrecerá una agenda académica enfocada en la inteligencia artificial aplicada a la música, desarrollada en alianza entre EMAT Berkeley y la Cámara de Comercio de Cartagena.

Esta edición cuenta con el respaldo de entidades públicas y culturales como la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Universidad de Cartagena y UdeC Radio. La imagen oficial del festival combina la fotografía del maestro Antonio Alcalá con la propuesta gráfica de Martha Isabel Henao Lovera. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de su sitio web oficial (www.vocesdeljazz.com).

Relacionados

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad