Reportan máxima operatividad desde la Terminal de Transporte en Barranquilla para fin de año

Movilizar a más de 750.000 pasajeros es la meta trazada desde la Terminal de Transporte de Barranquilla para este año 2025, lo que estarían encaminados a cumplir teniendo en cuenta que en estos momentos han sido transportados más de 400.000 personas en alrededor de 10.000 despachos contando desde el 12 de diciembre.

Dice el gerente de esta terminal, Jorge Camargo, que solo este fin de semana pronostican el paso o llegada de 60.000 pasajeros, por lo que la recomendación es viajar con la mayor antelación posible.

“Este fin de semana después del 24 (de diciembre) es de alto flujo. Debe movilizarse por lo menos 60.000 personas, desde el viernes hasta el lunes. Baja un poquito el lunes y repunta martes y miércoles”, dijo inicialmente.

“Nuestra gran temporada, en realidad, empieza en Navidad y se extiende hasta el 12 de enero. Primero la gente trata de compartir en sus lugares de trabajo o de familia, luego empiezan viajes de diversión o reencuentro de familia después del 24 de diciembre. Reitero, estamos en nuestro máximo punto de operación”, agregó.



"Barranquilla y el Atlántico se han convertido en un destino turístico, así que esperamos a todas las personas que vengan a visitarnos. Los que quieran transportarse con seguridad y con garantía de un buen servicio desde la Terminal de Transporte”, añadió.

Los destinos favoritos, según el gerente Camargo, siguen siendo las ciudades con playa como Cartagena y Barranquilla. Luego de ellos, siguen Maicao, Riohacha, Bogotá y Medellín.

Asimismo, anunció que se han adelantado adecuaciones en baños y plataformas de llegada y, hasta se instaló un coworking para los que no puedan dejar de trabajar.

Los niños y niñas menores de siete años de edad, por instrucción de Supertransporte, deben viajar con su registro civil a la mano y acompañado de sus padres. De no ser posible, necesitarán una autorización expresa.