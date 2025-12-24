En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a dos cobradiarios que se habían negado a pagar una extorsión en Barranquilla

Asesinan a dos cobradiarios que se habían negado a pagar una extorsión en Barranquilla

Una mujer resultó herida en el ataque.

Publicidad

Publicidad

Publicidad