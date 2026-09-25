Caudal del río Magdalena ha mostrado disminuciones por el impacto de El Niño

El impacto del fenómeno de El Niño ya se ha visto reflejado en el río Magdalena, que en los últimos meses ha mostrado una disminución de sus niveles y caudales, siendo la tercera y la cuarta semana del mes de agosto los períodos más críticos en lo corrido de 2026, cuando los caudales alcanzaron los 2,810 y 3,339 metros cúbicos por segundo (m³/s), respectivamente.

Esta medición del río es llevada a cabo por la Dimar, en los 22 kilómetros del tramo comprendido entre el antiguo puente Pumarejo y la desembocadura en Bocas de Ceniza, donde la autoridad marítima decidió intensificar el monitoreo de las condiciones hidrológicas y sedimentarias del canal navegable de Barranquilla con el fin de garantizar allí las operaciones, frente a la consolidación del Fenómeno de ‘El Niño’.

"La Dirección General Marítima, a través de su Oficina Hidrográfica de Barranquilla, ha intensificado los controles para el monitoreo de las condiciones óptimas de navegabilidad del río Magdalena a través del empleo de levantamientos batimétricos, sensores para la medición de corrientes y cuña de salinidad", informó el capitán de fragata Marco Castillo Charris, capitán de Puerto de Barranquilla (e).

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"Esto con el fin de garantizar la seguridad marítima y el correcto funcionamiento del comercio aquí en la ciudad de Barranquilla", agregó.

Estas labores de monitoreo han sido clave para optimizar las labores de dragado, las cuales le han permitido al canal de acceso al puerto de Barranquilla contar con un favorable calado operativo de 10.4 metros, uno de los más altos que ha registrado esta zona y que permite el arribo de grandes embarcaciones.

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De hecho, este año, con corte de agosto, ingresaron por el canal de acceso al puerto de Barranquilla un total de 748 embarcaciones, lo que equivale a un aumento del 3,17% frente a 2025.

La Dimar reporta que van cinco años sin registrarse encallamientos en el canal de acceso al puerto de Barranquilla.

Durante lo corrido del año, también con corte de agosto, la cantidad de carga que se descargó en los puertos de la ciudad fue de 10.801.450 toneladas, es decir, un incremento del 13,70 % representado en 1.301.421 toneladas, frente a las 9.500.029 toneladas en el mismo periodo de 2025.