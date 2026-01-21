Exhumación de un cuerpo terminó en enfrentamiento en Betulia, Antioquia: hay cuatro heridos

Así como en buena parte del año anterior, el 2026 inició con un complejo panorama de seguridad en el Suroeste de Antioquia por cuenta de las acciones de bandas criminales locales involucradas en la captura de rentas ilícitas.

El hecho más reciente se registró en el municipio de Betulia donde en medio de un proceso de exhumación de un cuerpo hallado en inmediaciones del barrio Antonio Nariño se desató una balacera entre la fuerza pública e integrantes de la banda criminal denominada 20 de Julio.

Según el alcalde Néstor Camilo Serna, esa estructura ilegal sería la responsable del homicidio de la víctima que había sido reportada como desaparecida hace varios días por su familia y ahora intentaban impedir su identificación y rescate.

En medio de la confrontación armada cuatro integrantes de la banda criminal resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para quedar posteriormente capturados y a disposición de las autoridades judiciales.



"Se les encautó una pistola, revólver y una escopeta y fueron trasladados al hospital del municipio para que allá se realizaran las actividades médicas, pero a la vez estuviesen también acompañados de la Policía y el Ejército", reportó Serna.

El mandatario solicitó mayor apoyo por parte de la fuerza pública para lograr el desmantelamiento del grupo criminal que tiene azotada a esta población del Suroeste de Antioquia y que se dedica principalmente al microtráfico y al cobro de extorsiones.

"Nos tienen azotado el municipio, la cabecera municipal, con el tema de expendio de droga y ahora descaradamente si por parte de las autoridades que iban a extraer el cuerpo, pues tampoco lo iban a permitir", declaró.

Finalmente, la diligencia de exhumación logró ser llevada a cabo por parte de la Fiscalía y aunque aún el cuerpo de la víctima está pendiente de la entrega a sus familiares rasgos físicos indican que efectivamente se trata del hombre que había sido reportado como desaparecido identificado como Didier Andrés Oquendo, de 34 años de edad.