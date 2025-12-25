Mujer fue asesinada por su pareja en Betulia durante Navidad: van cuatro muertos más en Antioquia

Como Marcela Cano fue identificada la mujer de 40 años de edad que fue asesinada con arma blanca en la madrugada de este 25 de diciembre en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, en un hecho que, según la Policía, estuvo relacionado con intolerancia y consumo de licor.

De acuerdo con el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, el homicidio ocurrió en zona urbana, en el barrio Nariño, luego de una discusión entre la víctima y su pareja sentimental, un hombre de 26 años con quien convivía desde hacía aproximadamente seis meses.

Según explicó el oficial, la pareja sostuvo una riña en horas de la madrugada y, en medio del altercado, el hombre atacó a la mujer con un arma blanca, causándole la muerte. El presunto agresor fue capturado posteriormente por la Policía, tras labores de verificación en el municipio, y quedó a disposición de las autoridades judiciales para su proceso de judicialización, que podría ser por el delito de feminicidio.

"Ya será motivo de ampliación posterior frente a a la situación, si habían denuncias anteriores o hechos, pues, que se habían presentado de forma relevante o de afectación hacia la integridad de esta persona. Como lo menciono, venían conviviendo hace seis meses aproximadamente. La señora es del municipio de Betulia, y el capturado, en este caso, el presunto agresor es del municipio de Bello", indicó Muñoz.



Este caso hace parte del balance preliminar de hechos violentos atendidos por las autoridades durante la celebración de la Navidad en el departamento, en el que también se registraron seis casos de violencia intrafamiliar.

Otros homicidios reportados en Antioquia durante Navidad

El coronel Muñoz informó que el 24 de diciembre se cerró con dos homicidios en Antioquia. El primero ocurrió en zona rural del municipio de Hispania, donde un hombre fue asesinado con arma blanca.

El segundo caso se registró hacia las 9:00 de la noche, al parecer por arma de fuego, en jurisdicción del municipio de Heliconia, en vía hacia el municipio de Armenia. Debido a la complejidad del hecho, las autoridades no pudieron realizar de inmediato la inspección técnica del cadáver, procedimiento que se encontraba en verificación.

Para este 25 de diciembre, además del homicidio de la mujer en Betulia, la Policía reportó otros dos casos: uno en zona rural del municipio de Andes, hasta donde se desplazaban unidades policiales debido a que el lugar se encuentra a unos 40 minutos del casco urbano, y otro en zona rural del municipio de San Luis, donde una persona fue hallada sin vida con arma blanca.

El balance preliminar entregado por la Policía Antioquia da cuenta, además, de cuatro personas lesionadas con arma blanca, quienes no presentan heridas de gravedad, en medio de múltiples riñas registradas entre vecinos y familiares durante las celebraciones.