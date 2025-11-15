En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven de 17 años mata de una puñalada a su cuñada en plena riña familiar: esto se sabe

Joven de 17 años mata de una puñalada a su cuñada en plena riña familiar: esto se sabe

Una menor de 17 años fue detenida tras apuñalar mortalmente a su cuñada durante una riña familiar; intentó huir y deshacerse del arma, que fue recuperada por las autoridades luego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad