Autoridades detienen a reconocida actriz acusada de asesinar a su expareja

Las autoridades estadounidenses confirmaron la detención de la actriz de cine para adultos Devyn Michaels, de 45 años, señalada como principal sospechosa del asesinato de su ex pareja sentimental, Jonathan Willette. El caso ha generado gran controversia, pues la investigación apunta a que el crimen estaría vinculado con la relación amorosa que la actriz mantenía con el hijo del fallecido.

Según reportes difundidos por medios internacionales como The New York Post, la víctima fue hallada sin vida con evidentes signos de violencia. Las primeras indagaciones indican que el homicidio habría sido planeado con anticipación, presuntamente motivado por la oposición de Willette al noviazgo entre Michaels y su hijo, Deviere Willette.

De acuerdo con las autoridades, la actriz y Deviere mantenían su relación en secreto desde hacía varios meses. Sin embargo, el padre del joven habría manifestado su rechazo al enterarse del vínculo entre ambos, lo que habría detonado una serie de conflictos familiares que culminaron en el trágico hecho.

Devyn Michaels Foto: X/@BSO

Durante su testimonio, Devyn Michaels alegó haber actuado en defensa propia, asegurando que Jonathan Willette intentó agredirla sexualmente. No obstante, los investigadores sostienen que las pruebas encontradas en la escena del crimen sugieren una acción premeditada, por lo que la versión de la actriz se encuentra bajo verificación.



Por su parte, Deviere Willette, hijo del fallecido y actual pareja de la acusada, declaró a favor de Michaels, afirmando que su padre era una persona violenta y que solía tener conductas abusivas. Las autoridades han calificado el crimen como uno de los más polémicos de los últimos meses debido al triángulo amoroso y al parentesco entre los involucrados.