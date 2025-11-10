Secuestran a reconocida influencer mientras transmitía en vivo y luego le quitaron la vida

Las autoridades de Mali investigan el brutal asesinato de Mariam Cisse, una popular influencer que fue secuestrada y ejecutada públicamente luego de expresar su apoyo a las fuerzas armadas de ese país. El crimen ocurrió el pasado 6 de noviembre en la ciudad de Tonka, en el norte de Mali, y ha causado conmoción tanto a nivel nacional como internacional.

Según reportes de medios locales, la joven realizaba una transmisión en vivo desde una feria local cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar. En el video, que rápidamente se viralizó, se observa el momento en que Cisse es sorprendida y obligada a descender del escenario. Testigos relataron que los atacantes la acusaban de “colaborar con el ejército” mientras la subían por la fuerza a una motocicleta.

Minutos después, la transmisión se interrumpió, y muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una falla técnica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que la influencer había sido secuestrada por un grupo armado. Su familia denunció de inmediato lo ocurrido, pero las autoridades no lograron dar con su paradero a tiempo.

Al día siguiente, los agresores llevaron a Mariam hasta la Plaza de la Independencia de Tonka, donde la ejecutaron frente a decenas de personas, incluida su familia. Su hermano relató entre lágrimas que la obligaron a arrodillarse antes de dispararle, acusándola de traición.



“Ella no hizo nada malo, solo hablaba con esperanza y apoyaba a los soldados que protegen al pueblo”, declaró su hermano a medios locales.

Vecinos del sector presenciaron la escena sin poder intervenir por temor a represalias. Algunos grabaron el atroz momento con sus celulares.

Mariam Cisse, de unos 25 años, era una figura muy seguida en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 90 mil seguidores. En sus videos hablaba de unidad, fortaleza y orgullo nacional, y en varias ocasiones aparecía con ropa militar como muestra de respaldo a los soldados malienses.

Tras conocerse su asesinato, miles de usuarios expresaron su indignación y tristeza en redes sociales con mensajes como “Justicia para Mariam” y “Tu voz no será silenciada”, convirtiendo su nombre en tendencia en la región.

Las autoridades confirmaron que el ataque estaría relacionado con el grupo yihadista Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), una organización afiliada a Al Qaeda que opera en varias zonas del norte de Mali. Hasta el momento, no se registran capturas ni se ha identificado plenamente a los responsables.