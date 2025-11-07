En vivo
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a influencer ‘El Wally’ en ataque a bala en Floridablanca: esto se conoce

Asesinan a influencer ‘El Wally’ en ataque a bala en Floridablanca: esto se conoce

‘El Wally’, muy conocido en Bucaramanga y el área metropolitana por sus videos humorísticos y de contenido urbano, deja una amplia comunidad de seguidores que hoy lamenta su muerte violenta.

