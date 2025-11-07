Asesinan a influencer ‘El Wally’ en ataque a bala en Floridablanca: esto se conoce

Un ataque armado ocurrido en la noche de este jueves en el sector El Carmen, en Floridablanca, cobró la vida del creador de contenido bumangués conocido en redes sociales como ‘El Wally’.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho se registró sobre la calle 145 con carrera 60, cerca de las Comidas Rápidas de Jimmy, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, interceptaron al joven y le dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos relataron que los sicarios vestían chaquetas de color negro y blanco y que, tras efectuar varios disparos, huyeron del lugar a gran velocidad. La víctima quedó gravemente herida junto al semáforo del sector, mientras varias personas intentaban auxiliarlo en medio de escenas de pánico.

El influencer fue trasladado de urgencia en un vehículo policial hasta la Clínica Foscal, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Según confirmaron las autoridades, falleció a causa de la gravedad de las heridas por arma de fuego.



El área fue acordonada por uniformados de la Policía, quienes recolectaron evidencias y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer los móviles del homicidio y determinar si el ataque estaría relacionado con algún tipo de amenaza o retaliación.

‘El Wally’, muy conocido en Bucaramanga y el área metropolitana por sus videos humorísticos y de contenido urbano, deja una amplia comunidad de seguidores que hoy lamenta su muerte violenta.