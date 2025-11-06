Asesinan a reconocida influencer mientras viajaba en un taxi: esto se sabe

El pasado 31 de octubre, la influencer brasileña Bárbara Borges, de 28 años, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida mientras se desplazaba en un taxi por la zona de Linha Amarela, una de las vías más importantes de Río de Janeiro.

Según las autoridades locales, el hecho se produjo en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales que operan en el sector. Durante el intercambio de disparos, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la joven, causándole la muerte de manera inmediata.

Bárbara Borges era una reconocida creadora de contenido en redes sociales, donde contaba con miles de seguidores. Su trágico fallecimiento generó gran conmoción en Brasil, especialmente por la última publicación que había compartido en sus redes, en la que reflexionaba sobre la pérdida de las personas.

“Por favor cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no”, escribió días antes de su muerte. El taxista que conducía el vehículo en el momento del ataque relató a medios locales los angustiosos segundos que vivió durante el tiroteo.



Passageira em carro de app m0rre após ser baleada na cabeça no RJ



A passageira Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi atingida por uma bala perdida na cabeça durante tiroteio entre facções rivais na Linha Amarela.



“Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche. Le pedí a Bárbara que se agachara, pero fue demasiado tarde”, contó el conductor.

Las autoridades investigan los hechos para determinar de dónde provino el disparo y quiénes participaron en el enfrentamiento. Mientras tanto, seguidores y colegas de la influencer han llenado las redes sociales con mensajes de consternación y despedida hacia la joven, recordada por su carisma y mensajes positivos.