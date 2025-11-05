Encuentran muerta a reconocida influencer en bañera de hotel; un cantante estaría involucrado

La misteriosa muerte de la modelo e influencer taiwanesa Hsieh Yu-hsin ha causado conmoción internacional, luego de que las autoridades confirmaran que el reconocido rapero malasio Wee Meng Chee, conocido artísticamente como Namewee, podría estar implicado en el caso.

El cuerpo de la joven, de 31 años, fue encontrado el pasado 22 de octubre dentro de la bañera de una habitación de hotel en Kuala Lumpur, Malasia. Según las primeras informaciones, Hsieh se hospedaba allí junto con el artista, quien posteriormente se presentó voluntariamente ante la policía y permanecerá bajo custodia por seis días mientras avanzan las investigaciones.

En un inicio, la policía clasificó el hecho como una “muerte sospechosa”, pero tras analizar nuevas evidencias, el caso pasó a ser tratado como un homicidio. Aún se esperan los resultados completos de la autopsia y los análisis toxicológicos para esclarecer la causa exacta del fallecimiento.

Hsieh, conocida en redes sociales como la “Nurse Goddess”, contaba con una amplia comunidad de seguidores en Instagram y en la plataforma OnlyFans, donde compartía contenido exclusivo. Antes de dedicarse al mundo digital, había trabajado como enfermera. Llegó a Malasia el 20 de octubre con planes de permanecer cuatro días, pero dos días después fue hallada sin vida.



Wee Meng Chee Foto: redes sociales

El rapero Namewee, en el centro de la polémica

De acuerdo con medios locales, Namewee habría sido la última persona en ver con vida a Hsieh. Tras su entrega voluntaria, el músico, de 42 años, expresó en redes sociales su pesar por la muerte de la influencer y negó cualquier vínculo con su fallecimiento. “Estoy profundamente entristecido por lo ocurrido y colaboraré plenamente con las autoridades”, escribió.

El artista es conocido por su estilo provocador y sus letras críticas hacia la política y la sociedad de Malasia, lo que le ha ocasionado múltiples controversias y detenciones previas. Actualmente, su nombre vuelve a estar bajo el foco mediático, aunque insiste en su inocencia mientras la investigación continúa.

