Revelan detalles de la muerte del estudiante de Los Andes tras golpiza en fiesta de Halloween

Durante el más reciente informe de las autoridades sobre el caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes que falleció el viernes 31 de octubre tras recibir una brutal golpiza en la localidad de Barrios Unidos, se confirmó que el ataque ocurrió hacia las 3:35 de la madrugada. En ese momento, los uniformados fueron alertados sobre una riña con un lesionado en la calle 64 con carrera 15, en el barrio La Esperanza.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Jaime Esteban Moreno con visibles hematomas en el rostro, por lo que le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato al Hospital de Chapinero para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde lamentablemente falleció.

En la escena, las autoridades ubicaron a un testigo identificado como Juan David Cárdenas, quien entregó características físicas y detalles que permitieron identificar a los presuntos agresores. Con esa información, se inició la búsqueda de los señalados, quienes fueron localizados en vía pública, en la calle 69 con carrera 14. Allí se les informaron sus derechos como personas capturadas por el delito de lesiones personales.



Los tres presuntos implicados fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres; las dos últimas serían de nacionalidad extranjera.

“Estas personas son puestas a disposición ante la autoridad competente por el delito de lesiones personales en su momento. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos”, señaló el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.