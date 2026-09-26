Golpe a la extorsión en Barranquilla: más de 330 capturados en lo que va del 2026

En lo que va de este año, más de 330 personas fueron capturadas por extorsión y delitos conexos, como resultado del trabajo articulado de las unidades del Gaula con las demás capacidades institucionales y las autoridades territoriales en Barranquilla y su área metropolitana, informó la Policía.

El mayor Julián Cañas, comandante del Gaula de la Policía en la ciudad, destacó que esas capturas permitieron que el 95 % de los judicializados fueran cobijados con medidas de aseguramiento intramural y evitaron el pago de miles de millones de pesos que iban dirigidos a financiar a bandas delincuenciales como Los Costeños, Los Pepes o la Nueva Generación El Freseo.

“Estas acciones operativas permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que pretendían llegar a rentas criminales de esos grupos delincuenciales. Esta ofensiva, sustentada en inteligencia, investigación criminal, planeación y acciones focalizadas, busca afectar directamente a esos grupos delincuenciales, protegiendo al sector comercio y comunidad en general de Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el oficial.

Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, destacó que la ofensiva no se limita a la reacción frente al delito, sino que contempla un componente preventivo permanente.



“En lo que va corrido del año hemos logrado la captura de más de 330 personas por extorsión. Además, hemos desarrollado un sinnúmero de actividades de prevención enfocadas en evitar este tipo de hechos. Gracias a estas acciones hemos disminuido las denuncias y los casos de extorsión. Contamos, además, con un dispositivo operacional a través de cápsulas focalizadas y estratégicamente planeadas para combatir estas estructuras criminales y capturar a sus integrantes y cabecillas”.

La estrategia ‘Sin tregua al delito’, informó la Policía, articula las capacidades del Gaula, inteligencia, investigación criminal, grupos de operaciones especiales y unidades de prevención y participación ciudadana, además de recursos tecnológicos que permiten focalizar las acciones en sectores y puntos identificados como prioritarios.

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El despliegue se desarrolla en Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y los demás sectores del área metropolitana, con presencia permanente y acciones diseñadas de acuerdo con las dinámicas de cada territorio.

Precisamente, este viernes, unidades del Gaula capturaron a dos presuntos miembros de Los Costeños cuando recibían el pago de extorsiones en el barrio Villa Sol y sectores aledaños del municipio de Soledad.

A los capturados se les incautaron dos teléfonos celulares, una motocicleta y una suma de dinero en efectivo, producto de la extorsión a varios comerciantes del sector.