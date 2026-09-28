Temblor hoy en Colombia: el SGC reportó varios sismos durante la madrugada

La madrugada del lunes 28 de septiembre, Colombia registró dos sismos en Chaparral, Tolima, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos se presentaron con poco más de una hora de diferencia y tuvieron profundidades superficiales.

El primer sismo se registró a las 3:39 a. m. y, en el boletín preliminar, el SGC reportó una magnitud de 4,3. Posteriormente, en una actualización, la entidad ajustó el dato a 4,2 y confirmó a Chaparral como zona de referencia del movimiento.

A las 4:41 a. m., el municipio volvió a registrar actividad sísmica. En este caso, el SGC reportó una magnitud de 3,1, también con profundidad superficial.



El SGC mantiene habilitado el sistema de reporte de percepción de sismos para que los ciudadanos que hayan sentido alguno de los movimientos puedan informar lo ocurrido.

La actividad registrada durante esta madrugada ocurre en medio de una secuencia sísmica que afecta a Chaparral desde el 20 de septiembre de 2026. En un boletín publicado por el SGC, la entidad señaló que esta secuencia se localiza principalmente en el municipio y que los eventos registrados presentan profundidades menores a 30 kilómetros.

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¿Qué magnitud tuvieron los dos sismos en Chaparral?

El primer movimiento tuvo inicialmente una magnitud reportada de 4,3, pero el boletín actualizado del SGC estableció una magnitud de 4,2. La profundidad fue catalogada como superficial.

El segundo sismo, ocurrido a las 4:41 a. m., tuvo una magnitud de 3,1 y también fue reportado con profundidad superficial.

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La diferencia entre el dato preliminar y el actualizado del primer evento responde a que los parámetros de un sismo pueden ser ajustados por la entidad encargada de la vigilancia sísmica a medida que se procesa la información de las estaciones de monitoreo.

Por ahora, los reportes citados no incluyen información sobre daños materiales o personas afectadas por estos dos movimientos. El SGC continúa registrando la actividad sísmica de la zona y mantiene disponible su plataforma para que los ciudadanos reporten si sintieron los temblores.