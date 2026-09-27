De La Espriella advierte a ‘Pinocho’, cabecilla de ACSN: “Si cree que escapará, que se baje del bus”

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una contundente advertencia a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de su alocución presidencial de este domingo 27 de septiembre.

La declaración se produjo luego de que el Gobierno anunciara dos operaciones contra esta estructura. En una de ellas fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de alias ‘Pinocho’, durante un operativo desarrollado de manera simultánea en Santa Marta y Ciénaga.

Según la información entregada, en el procedimiento participaron la Policía Nacional y el Ejército, que realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.

“Lo estamos buscando”

Durante su intervención, De La Espriella aseguró que las autoridades desplegaron acciones para dar con el paradero de alias ‘Pinocho’ y anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita ubicarlo.

“Difundimos en esta operación más de 5000 volantes de recompensas para ubicar a alias Pinocho. Estamos dando 3000 millones por ese bandido, alias '200' y alias 'Patilizo'”, afirmó el mandatario.

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Enseguida, lanzó una advertencia directa al señalado cabecilla, haciendo referencia a una eventual salida por La Guajira o Venezuela: “Si 'Pinocho' cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus. Lo estamos buscando. Estamos ahí respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”.

El presidente agregó que la acción del Estado contra el señalado cabecilla será contundente: “Lo mejor del caso es que no va a saber qué fue lo que le pasó, de lo contundente que va a ser la acción del Estado”.

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia a Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. "Si Pinocho cree que se va a escapar por la Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de… pic.twitter.com/pBvqeUsvPQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 28, 2026

¿Quién es alias ‘Pinocho’?

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De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, Fredy Castillo Carrillo tiene un historial delictivo que comenzó en las AUC, donde integró el Frente Resistencia Tayrona bajo el mando de Hernán Giraldo Serna. Posteriormente, fue relacionado con la estructura de ‘Los Mellizos’.

En 2008 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Tras cumplir su condena, regresó a Colombia en septiembre de 2011 para someterse a la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, las autoridades señalan que posteriormente continuó delinquiendo y se integró a ‘los Pachenca’, organización que posteriormente adoptó el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

