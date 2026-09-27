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Blu Radio  / Nación  / Gobierno entrega beca completa a joven cucuteño que obtuvo puntaje perfecto en Pruebas Saber 11

Gobierno entrega beca completa a joven cucuteño que obtuvo puntaje perfecto en Pruebas Saber 11

Tras alcanzar el máximo puntaje posible en las Pruebas Saber 11, el joven cucuteño Matías Luengas recibió el respaldo del Gobierno para continuar sus estudios universitarios.

Abelardo De La Espriella // Foto Presidencia
Abelardo De La Espriella // Foto Presidencia
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

El Gobierno anunció una beca completa para Matías Luengas Vergel, un joven cucuteño de 16 años que obtuvo un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11.

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El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó el resultado académico del estudiante y señaló que el mérito debe estar acompañado de oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida.

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De acuerdo con el comunicado, la beca fue conseguida con el respaldo de un empresario colombiano y cubrirá los cinco años de la carrera universitaria que Matías decida estudiar, en la universidad de Colombia que elija, aunque no se reveló la identidad del benefactor.

El mandatario destacó la disciplina y dedicación del joven y calificó su resultado como una muestra de su compromiso con sus objetivos. “La Patria Milagro premia el esfuerzo”, escribió De La Espriella en su cuenta de X.

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El puntaje de 500 sobre 500 es el resultado más reciente de una trayectoria académica en la que Matías ya había conseguido otros reconocimientos. En 2025, el joven ganó las Olimpiadas de Ciencias de la UDES, mientras que este año obtuvo el primer lugar nacional, en nivel avanzado, de las Olimpiadas Matemáticas de la UIS.

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Su interés por las matemáticas también está relacionado con su proyecto profesional. Matías aspira a estudiar Ingeniería Matemática y combinar esa formación con otras áreas que le interesan, como la programación, la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación.

El resultado en las Pruebas Saber 11 también fue celebrado por sus compañeros del Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde Matías estudió.

Los estudiantes lo recibieron con aplausos y prepararon una pancarta con su rostro y una torta para celebrar el puntaje obtenido. Ahora, con la beca anunciada, Matías tendrá la posibilidad de elegir la institución y la carrera en la que continuará su formación universitaria.

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El presidente De La Espriella felicitó al joven y a su familia por el resultado y le pidió continuar trabajando por sus objetivos.

“Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti”, señaló el mandatario.

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