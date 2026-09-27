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Blu Radio  / Nación  / MinDefensa y Ejército exigen devolución del cuerpo del soldado Idel Torres retenido por disidencias

MinDefensa y Ejército exigen devolución del cuerpo del soldado Idel Torres retenido por disidencias

El soldado Idel José Torres Herrera murió en combates con la estructura Carlos Patiño. Las autoridades pidieron apoyo a la Gobernación del Cauca, la Defensoría y el CICR.

ejército nacional.jpg
Miembros del Ejército Nacional.
Foto: imagen de archivo, Ejército.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa exigieron la devolución del cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, quien fue asesinado en medio de combates con integrantes de la estructura Carlos Patiño, en zona rural de El Tambo, Cauca. Según las autoridades, en medio de los enfrentamientos, el grupo armado sustrajo el cuerpo del lugar de los hechos.

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El comandante del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, señaló que la retención del cuerpo constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario y pidió la intervención de la Gobernación del Cauca, la Defensoría del Pueblo y los organismos humanitarios para facilitar su recuperación.

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El oficial aseguró que, desde la Tercera División del Ejército, que tiene presencia en el departamento, continuarán los esfuerzos operacionales y judiciales para recuperar los restos del uniformado y permitir que sean entregados a sus familiares. “El respeto por la dignidad de un ser humano en su hora final debe prevalecer. A su familia le prometo que no estará sola; los abrazamos con todo nuestro afecto institucional”, afirmó Soto.

A esta petición se sumó el Ministerio de Defensa, que exigió la devolución inmediata y digna del cuerpo y pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades competentes intervenir para facilitar su recuperación y permitir que la Fiscalía adelante los procedimientos correspondientes.

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El Ministerio recordó que el Derecho Internacional Humanitario protege la dignidad de quienes mueren en medio de las hostilidades. Tanto esa cartera como el comandante del Ejército lamentaron la muerte del soldado y destacaron el derecho de su familia a recibirlo y despedirlo con dignidad.

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