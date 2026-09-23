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En Marcha se distancia del Pacto Histórico por moción de censura a Mindefensa

El partido cuestionó que se promoviera la salida del ministro Jorge Eduardo Mora López cuando aún no completa 50 días en el cargo.

Moción de censura a Mindefensa, Jorge Eduardo Mora López // Logo partido En Marcha.
Moción de censura a Mindefensa, Jorge Eduardo Mora López // Logo partido En Marcha. Fotos @mindefensa @SomosEnMarcha
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El partido En Marcha tomó distancia del Pacto Histórico y cuestionó la citación a una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, promovida por congresistas del petrismo.

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En un comunicado, la colectividad calificó la iniciativa como “inoportuna e inconveniente”, aunque reconoció la importancia del debate de control político tras la muerte de menores de edad en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Moción de censura a Mindefensa.
Moción de censura a Mindefensa. Foto @mindefensa

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“Es válido el debate de control político como consecuencia de la lamentable muerte de menores de edad, causada por el bombardeo de las fuerzas militares a campamentos de los grupos armados ilegales que rechazaron las posibilidades de paz y deben ser enfrentados por el Estado con todas las capacidades institucionales”, señaló En Marcha.

Sin embargo, el partido cuestionó que se recurra a la moción de censura contra un ministro que lleva menos de 50 días en el cargo.

“Aplicar la figura de la moción de censura a un Ministro que no cumple aún 50 días en sus funciones es una mala señal del Estado en su conjunto a los grupos criminales”, afirmó la colectividad.

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En Marcha también hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para fortalecer los procesos de inteligencia antes de tomar decisiones relacionadas con operaciones de esta naturaleza.

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“Solicitamos a Mindefensa y a las Fuerzas Militares una inteligencia precisa y eficiente antes de tomar decisiones de esta naturaleza”, indicó.

El partido del exministro Juan Fernando Cristo aseguró que mantendrá vigilancia sobre las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y pidió que estas se desarrollen bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y con respeto por los derechos humanos.

Otro aspecto que dejaron claro es su posición que seguirá igual frente al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al asegurar que estarán “vigilantes de que la necesaria ofensiva contra las estructuras armadas ilegales se adelante con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos”.

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