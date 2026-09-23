Mininterior defiende imagen del Presidente De La Espriella armado: "enfrenta a los criminales"

En medio de la visita hecha este martes por el Presidente Abelardo De La Espriella a la ciudad de Santa Marta, para atender personalmente la ofensiva de la fuerza pública en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al primer mandatario se le vio no solo portar un radio, sino también una pistola al cinto, una imagen que no se había visto en un primer mandatario.

Ante la polémica generada por la imagen, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, se pronunció señalando que la imagen representa un Presidente comprometido en combatir contra la criminalidad.

“Un presidente que está en terreno, que está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante porque es decirle a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos, ustedes no van a intimidar a los colombianos, no van a intimidar a los samarios. El gobierno está del lado del pueblo colombiano”, aseguró el jefe de la cartera política.

Frente a la situación de orden público en la capital de Magdalena, el ministro aseguró que siempre la ofensiva del gobierno va a ser más fuerte que el de los grupos criminales y que, aunque se enfrenta un desafío por la retaliación de estos grupos, el gobierno está determinado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la seguridad.



“Aquí los delincuentes, los narcoterroristas no pueden intimidar ni doblegar a los colombianos ni al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano tiene a su gobierno que los cuida, los protege y combate a los criminales. En los primeros meses van a ser duros, porque esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persiguen, pero tengan la absoluta certeza que este gobierno está determinado, tiene la firme decisión de doblegarlos y someterlos a la justicia”, agregó Lara.