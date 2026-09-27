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Blu Radio  / Nación  / VIDEO | Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: dejó a 20 personas en el agua

VIDEO | Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: dejó a 20 personas en el agua

La nave había salido del embarcadero de Rodadero Norte, en Santa Marta, con el zarpe autorizado. Sin embargo, durante su recorrido sufrió un volcamiento en el sector de Playa Blanca, dejando a 20 personas en el agua.

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Lancha con turistas se volcó durante un recorrido entre Playa Blanca.
Foto: captura de video, Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

En las últimas horas se reportó un incidente en Santa Marta que involucró a varias personas luego de que una lancha en la que se transportaban se volcara. La embarcación prestaba servicios turísticos en la zona de Playa Blanca.

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El hecho obligó a activar los protocolos de atención de las autoridades marítimas y movilizó a personal de la Armada de Colombia para atender la situación y verificar el estado de los pasajeros.

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Aunque el incidente provocó daños y pérdidas materiales, las autoridades confirmaron que, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas.

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Lancha con turistas se volcó en Playa Blanca.
Foto: captura de video, Blu Radio.

¿Qué pasó con la embarcación turística en Playa Blanca?

De acuerdo con el reporte entregado este domingo 27 de septiembre por la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, la embarcación involucrada fue la KATAMAR, de servicio turístico.

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La nave había salido del embarcadero de Rodadero Norte, en Santa Marta, con el zarpe autorizado. Sin embargo, durante su recorrido sufrió un volcamiento en el sector de Playa Blanca, dejando a 20 personas en el agua.

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La emergencia fue reportada a través del canal 16 de VHF marino, utilizado para las comunicaciones de seguridad y atención de emergencias en el mar. Tras recibir el aviso, la Dimar activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y coordinó la atención con la Armada de Colombia.

En el operativo participaron integrantes de la Estación de Guardacostas y personal de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, tanto en las labores de coordinación como en tierra.

Otras embarcaciones ayudaron en el rescate

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Mientras se desarrollaba la respuesta a la emergencia, personal militar constató que los pasajeros de la KATAMAR ya estaban siendo auxiliados por otras embarcaciones que navegaban en el área.

Las personas fueron sacadas del agua gracias al apoyo de estas embarcaciones y posteriormente trasladadas por vía marítima hasta un puerto seguro.

La autoridad marítima informó que todas las personas que se encontraban a bordo lograron ser rescatadas y que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del siniestro. El balance preliminar señala únicamente daños y pérdidas materiales relacionados con el incidente.

La Dirección General Marítima señaló que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer con precisión qué llevó al volcamiento de la lancha.

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