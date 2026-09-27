Nuevo temblor este domingo: el SGC registró un sismo de magnitud 4.3

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este domingo en el departamento del Chocó. El evento tuvo como epicentro el municipio de Istmina y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en la zona.

El movimiento ocurrió a las 4:57 p. m. y presentó una profundidad menor a 43 kilómetros, de acuerdo con el reporte entregado por el SGC a través de sus canales oficiales.

El epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, una de las zonas del departamento en las que durante las últimas semanas se ha registrado actividad sísmica. La Red Sismológica Nacional de Colombia mantiene el monitoreo de estos eventos para establecer su evolución.

¿Qué se sabe del sismo de magnitud 4.3?

El evento reportado este domingo tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad menor a 43 kilómetros. El reporte corresponde a la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano tras la localización del movimiento.

¿Por qué se han presentado varios sismos en esta zona de Chocó?

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El epicentro del sismo fue ubicado en Istmina, Chocó, municipio que hace parte de la zona donde el SGC ha identificado una actividad sísmica importante durante las últimas semanas.

Según información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, en el departamento se han presentado diferentes eventos sísmicos, especialmente en sectores cercanos a Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan.

El SGC ha explicado que en esta región se ha identificado un grupo de sismos con profundidades que se ubican aproximadamente entre 30 y 70 kilómetros, comportamiento que ha sido analizado por los expertos de la entidad.

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La entidad también ha aclarado que la presencia de un enjambre sísmico no permite predecir si ocurrirá otro sismo, cuándo podría suceder o cuál sería su magnitud. Por ello, mantiene el seguimiento permanente de la actividad mediante la Red Sismológica Nacional de Colombia.