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Blu Radio  / Nación  / Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado

Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado

El Ejército pidió la intervención de organismos humanitarios para recuperar y entregar a su familia el cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera, muerto en combates en Cauca.

Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado.
Ejército denuncia que disidencias de las Farc retienen el cuerpo de soldado asesinado. Foto de referencia // Cortesía Ejército
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 27 de sept, 2026

El Ejército Nacional denunció la sustracción del cuerpo de un soldado profesional que murió durante combates con integrantes de la estructura Carlos Patiño, en zona rural de El Tambo, Cauca.

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Según la institución, los enfrentamientos son protagonizados por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, adscritas a la Tercera División del Ejército.

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Durante las confrontaciones fue asesinado el soldado profesional Idel José Torres Herrera. El Ejército señaló que, en medio de la situación y después de un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas, el cuerpo del uniformado fue retirado del lugar de los hechos.

La institución aseguró que hasta el momento no ha sido posible recuperar los restos del soldado, situación que, según explicó, también impide que la Fiscalía adelante los actos urgentes relacionados con la investigación penal.

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El Ejército sostuvo que la manipulación, traslado y retención de un cadáver en el contexto de un conflicto armado vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario. También señaló que, dependiendo de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, podrían configurarse conductas contempladas en la legislación penal colombiana.

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La institución agregó que las condiciones meteorológicas adversas han limitado el ingreso de apoyo aéreo a la zona. Ante esta situación, solicitó la intervención de organismos humanitarios, autoridades civiles y otras entidades para facilitar la recuperación y entrega digna del cuerpo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, según informó el Ejército, brindará mediación para contribuir a la recuperación de los restos del uniformado. Mientras avanzan estas gestiones, las tropas continúan desplegadas en el sector de El Tambo, Cauca.

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