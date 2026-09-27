El Tiempo cambia su formato impreso: director explica por qué dejaron atrás la tradicional “sábana”

El diario El Tiempo comenzó una nueva etapa de su edición impresa con el cambio del tradicional formato de sábana al formato tabloide. En entrevista con Sala de Prensa Blu, su director, Andrés Mompotes, explicó que la decisión fue estudiada durante varios meses y respondió a la evolución de los hábitos de sus lectores.

El directivo señaló que el nuevo diseño busca facilitar la lectura y hacer que el periódico sea más práctico para diferentes espacios, sin modificar su propuesta periodística.

“Esta es una idea que venimos trabajando hace muchos meses, es una idea de mucha responsabilidad porque los lectores tradicionales han estado acostumbrados a esa sábana que implica unas maniobras especiales para poderlo leer”, dijo Mompotes.

¿Qué cambia en el contenido del periódico?

Aunque el tamaño de la edición impresa es diferente, Mompotes aseguró que la transformación no implica una reducción de contenidos. Por el contrario, explicó que el nuevo formato estará acompañado de una mayor oferta informativa.

“No hay ningún cambio, hay más oferta y más contenido. La edición de hoy, por ejemplo, es una edición de 96 páginas en papel. En oferta es mucho más que cualquier edición que hacíamos en el formato anterior”, destacó.

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El director de El Tiempo también mencionó la incorporación de nuevos columnistas. Entre ellos están Humberto de la Calle, Ingrid Betancourt y María Claudia Lacouture, mientras que Andrés Oppenheimer tendrá una columna quincenal.

¿Por qué El Tiempo decidió cambiar el formato?

Mompotes explicó que la decisión estuvo respaldada por estudios realizados con lectores. Según relató, se presentaron diferentes formatos sin identificar inicialmente al periódico para conocer las preferencias de los participantes.

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“Nosotros tomamos varios modelos de periódicos, de formatos, y no les pusimos nunca la palabra El Tiempo arriba, para ver qué reacción tenían y que nos dijeran qué tipo de formato preferían”, precisó.

El director señaló que los lectores reconocieron a El Tiempo por elementos como el diseño, la información y la identidad periodística, incluso sin ver el nombre del medio.

Mompotes sostuvo que la edición impresa busca ofrecer profundidad, análisis y contexto frente a la inmediatez de las plataformas digitales. “El contexto hoy es necesario para quien sabe que la información vale, la información de calidad. Ese contexto hace la diferencia entre una buena y una mala decisión”, mencionó.

Además, explicó que la edición impresa se complementa con la apuesta digital de El Tiempo, mientras conserva una experiencia de lectura dirigida a quienes buscan profundizar en los temas.

Escuche la entrevista completa aquí: