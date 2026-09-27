Estas son las acciones terroristas en las que participó el abatido alias 'Robinson Gutiérrez'.

En una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía fue abatido Miguel Orlando Guzmán González, conocido con el alias de ‘Robinson Gutiérrez’, señalado cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero. La acción se desarrolló en zona rural de Tello, Huila, y permitió además la captura de tres integrantes de esta organización armada.

La operación fue adelantada con capacidades especiales del Ejército Nacional y con apoyo de inteligencia de la Policía, luego de ubicar una estructura armada en la vereda Río Blanco, en el municipio de Tello, Huila.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los integrantes de esta estructura buscaban consolidar su presencia en zonas de Huila, Caquetá y Meta, consideradas un corredor estratégico para avanzar hacia Cundinamarca. Para esto, estarían recurriendo a actividades como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores de edad.

En medio de la operación fue neutralizado alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado como cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero. Según las autoridades, tenía entre sus funciones la recolección de recursos y el fortalecimiento de la capacidad de esta organización armada.



La estructura Teófilo Forero tiene antecedentes que se remontan a las extintas FARC y estuvo históricamente relacionada con Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’. A esta organización las autoridades le atribuyen diferentes hechos violentos ocurridos durante más de tres décadas, entre ellos secuestros, atentados y asesinatos en diferentes regiones del país.

Entre los hechos mencionados se encuentran el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay Cote y su familia, en el 2000; el secuestro de 15 personas en el edificio Torres de Miraflores, en Neiva, en 2001; el secuestro de la entonces congresista Consuelo González de Perdomo; el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem, tras el desvío de un avión de Aires en Hobo, Huila, en 2002; el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, en 2002, y el atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá, en 2003.

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También se le relaciona a esta estructura el ataque al avión del presidente Álvaro Uribe en el aeropuerto de Neiva, en 20025; el asesinato de seis concejales de Puerto Rico, Caquetá, en 2005; el atentado y muerte del exsenador Jaime Losada mientras su esposa estaba secuestrada; en 2005, el homicidio de nueve concejales de Rivera, Huila, en 2006; el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, en 2006; el homicidio del gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar luego de secuestrarlo por quinta vez, en 2009, y el atentado contra el exministro Fernando Londoño, donde un sicario adhirió una bomba a la camioneta del exministro y murieron dos integrantes de su esquema de seguridad y resultaron heridos más de 50 personas, en 2012.

En cuanto al atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, las autoridades señalan que detrás del magnicidio estarían integrantes de esta estructura y que la acción habría sido ejecutada mediante redes de crimen urbano en la capital. Esta es una de las líneas de investigación señaladas por las autoridades sobre los responsables intelectuales del crimen.

Con este resultado operacional, las autoridades aseguran haber afectado el mando y las finanzas de una estructura que buscaba mantener su presencia armada y capacidad de acción. Además de la neutralización de alias ‘Robinson Gutiérrez’, fueron capturados tres integrantes de la organización.

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Las autoridades indicaron que este es un balance preliminar de la operación y que se entregará un informe con mayores detalles una vez concluyan las labores de verificación de las unidades que participaron en el procedimiento.