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Renunció el secretario de Seguridad de Cúcuta después de estar involucrado en accidente

El siniestro dejó tres ciclistas heridos y se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Secretario de Seguridad de Cúcuta
Secretario de Seguridad de Cúcuta
Redes Sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Tres ciclistas resultaron lesionados durante la mañana de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Demetrio Mendoza, en Cúcuta. El vehículo involucrado era conducido por Edwin Cardona, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana del municipio. Tras conocerse el hecho, el alcalde Jorge Acevedo aceptó su renuncia.

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De acuerdo con información conocida sobre el caso, los ciclistas habían cruzado recientemente la frontera y se dirigían hacia el sector de La Cuchilla, un lugar frecuentado por este grupo de deportistas.

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La Administración Municipal expresó su solidaridad con los tres ciclistas lesionados y señaló que las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Videos difundidos en redes sociales y versiones de testigos también generaron cuestionamientos sobre lo ocurrido después del accidente. Según esas versiones, quien habría conducido el vehículo abandonó el lugar y se dirigió hacia los conjuntos residenciales del sector de Prados del Este.

También se trata de establecer si el conductor cometió alguna infracción a la norma.

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Ahora, la investigación deberá identificar quién conducía el vehículo, cuáles fueron las circunstancias exactas del accidente y qué ocurrió después del impacto. La Alcaldía de Cúcuta reiteró que los servidores públicos

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