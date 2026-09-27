En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abatido alias 'Robinson' Gutiérrez, cabecilla guerrillero implicado en magnicidio de Miguel Uribe

Abatido alias 'Robinson' Gutiérrez, cabecilla guerrillero implicado en magnicidio de Miguel Uribe

Pertenecía al grupo criminal Segunda Marquetalia. Era jefe político y financiero de la estructura Teófilo Forero, señalado de extorsión, terrorismo y reclutamiento de menores.

Alias 'Robinson' fue abatido
Alias 'Robinson' fue abatido
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

En una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea fue abatido alias 'Robinson Gutiérrez', máximo jefe político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia. La información fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien reportó también la captura de tres integrantes más de este grupo armado.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La acción militar y policial se ejecutó en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila. El procedimiento se desarrolló mediante un despliegue coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea, diseñado para dirigir un golpe estratégico a la Segunda Marquetalia, organización bajo el mando de 'Iván Márquez'. En medio de la operación cayó abatido alias 'Robinson Gutiérrez', considerado el principal responsable de las finanzas y la orientación política de la estructura Teófilo Forero Castro.

Últimas noticias

Fedegán aseguró que la ganadería no causa deforestación.
Nación

ICA cuestiona cifras de Fedegán sobre muerte y movilización de ganado por El Niño

Puente peatonal de El Edén
Nación

Entra en funcionamiento el puente peatonal de El Edén en Bogotá

Según los reportes oficiales, alias 'Robinson Gutiérrez' lideraba las finanzas y el control territorial de esta estructura ilegal en el sur del país. Entre sus actividades delictivas se le atribuye la dirección de extorsiones y amenazas directas contra los campesinos de la región. De igual forma, coordinaba el reclutamiento forzado de menores de edad y la planificación de acciones terroristas dirigidas tanto contra la población civil como contra las tropas de la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó la responsabilidad del criminal en hechos de alto impacto en el país y manifestó textualmente: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen".

Publicidad

Durante el desarrollo del procedimiento no solo se produjo la caída de alias 'Robinson Gutiérrez'; las autoridades también lograron la captura de tres miembros adicionales de la misma estructura delictiva. El mandatario aclaró que este balance corresponde a un resultado preliminar y confirmó que entregará un informe más amplio y detallado una vez las unidades en el terreno concluyan las labores de verificación.

Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Segunda Marquetalia

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad