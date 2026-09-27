Abatido alias 'Robinson' Gutiérrez, cabecilla guerrillero implicado en magnicidio de Miguel Uribe

En una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea fue abatido alias 'Robinson Gutiérrez', máximo jefe político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia. La información fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien reportó también la captura de tres integrantes más de este grupo armado.

La acción militar y policial se ejecutó en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, departamento del Huila. El procedimiento se desarrolló mediante un despliegue coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea, diseñado para dirigir un golpe estratégico a la Segunda Marquetalia, organización bajo el mando de 'Iván Márquez'. En medio de la operación cayó abatido alias 'Robinson Gutiérrez', considerado el principal responsable de las finanzas y la orientación política de la estructura Teófilo Forero Castro.

Según los reportes oficiales, alias 'Robinson Gutiérrez' lideraba las finanzas y el control territorial de esta estructura ilegal en el sur del país. Entre sus actividades delictivas se le atribuye la dirección de extorsiones y amenazas directas contra los campesinos de la región. De igual forma, coordinaba el reclutamiento forzado de menores de edad y la planificación de acciones terroristas dirigidas tanto contra la población civil como contra las tropas de la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

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Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura… pic.twitter.com/17Huz6PHeq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

Asimismo, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó la responsabilidad del criminal en hechos de alto impacto en el país y manifestó textualmente: "Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen".

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Durante el desarrollo del procedimiento no solo se produjo la caída de alias 'Robinson Gutiérrez'; las autoridades también lograron la captura de tres miembros adicionales de la misma estructura delictiva. El mandatario aclaró que este balance corresponde a un resultado preliminar y confirmó que entregará un informe más amplio y detallado una vez las unidades en el terreno concluyan las labores de verificación.