Entra en funcionamiento el puente peatonal de El Edén en Bogotá

Desde este domingo 27 de septiembre entró en funcionamiento el nuevo puente peatonal del centro comercial El Edén, ubicado sobre la avenida Boyacá con calle 12B. La infraestructura busca mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida, además de agilizar el tránsito de vehículos en uno de los puntos de mayor circulación del sector.

Con la entrada en servicio del puente se elimina el paso semafórico de la calle 12B, instalado como una solución temporal desde 2019. De acuerdo con el IDU, esta medida permitirá optimizar la movilidad de cerca de 127 mil vehículos que transitan diariamente por este sector de Bogotá.

Peatonal de El Edén en Bogotá IDU

La obra hace parte del Plan de Implantación Alsacia, correspondiente al centro comercial El Edén, y beneficiará a más de 92 mil personas, principalmente habitantes de los barrios Villa Alsacia, Nuevo Techo y sectores cercanos.

El puente tiene 170 metros de longitud, incluyendo sus rampas, una altura de 5 metros con 60 centímetros y un ancho útil de 6 metros con 74 centímetros. El espacio está distribuido para facilitar el tránsito de diferentes usuarios. La zona azul corresponde al recorrido peatonal y permite, además, el acceso directo al centro comercial, mientras que la franja roja está destinada a personas con discapacidad y a los ciclistas que lleven sus bicicletas caminando.



El puente también cuenta con un ascensor temporal con capacidad para 20 personas y hasta 1.500 kilos de peso. En las escaleras del costado occidental se instalaron canaletas metálicas para que los ciclistas puedan subir y bajar sus bicicletas sin necesidad de cargarlas.

La obra, sin embargo, todavía no está completamente terminada. La rampa definitiva del costado occidental está pendiente debido a una ocupación de espacio público en la que actualmente se encuentran tanques y pozos de monitoreo de una estación de servicio.

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Puente peatonal de El Edén en Bogotá IDU

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que esta infraestructura llevaba más de ocho años intentando construirse y que su puesta en funcionamiento fue posible mediante el trabajo conjunto entre el sector privado y diferentes entidades del Distrito.

El IDU adelanta las acciones legales para recuperar el espacio público, retirar los tanques de combustible, realizar el saneamiento del suelo y posteriormente construir la rampa que falta. Mientras se resuelve esta situación, el ascensor permitirá el acceso de personas con movilidad reducida.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciclistas para que, tanto en este como en los demás puentes peatonales de la ciudad, se bajen de la bicicleta y crucen caminando con el fin de evitar accidentes.