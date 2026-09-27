ICA cuestiona cifras de Fedegán sobre muerte y movilización de ganado por El Niño

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desmintió las cifras reportadas por Fedegán sobre la muerte y movilización de ganado que estarían relacionadas con los efectos del fenómeno de El Niño y los incendios registrados en varias regiones del país.

Fedegán informó que la ganadería colombiana enfrenta pérdidas por 75.327 millones de pesos debido a las condiciones climáticas y los incendios registrados durante los últimos 86 días. Según el gremio, las afectaciones se extienden a 19 departamentos, equivalentes al 60 % del territorio nacional, donde las inundaciones, el verano intenso y los incendios han generado dificultades para productores y animales.

De acuerdo con el consolidado presentado por Fedegán, Magdalena registra 3.968 bovinos muertos, 252.000 hectáreas afectadas y 46.312 animales desplazados. En Sucre, el gremio reportó 3.101 bovinos muertos, 324.188 hectáreas afectadas y 56.735 animales desplazados, mientras que en La Guajira contabilizó 3.042 animales muertos.

Sin embargo, el ICA aseguró que estas cifras no coinciden con sus registros oficiales. La entidad revisó la información y la contrastó con las Guías Sanitarias de Movilización Interna y los reportes oficiales de mortalidad.



Según el instituto, en Magdalena, Sucre, La Guajira y Atlántico no se encontraron comportamientos atípicos en la mortalidad del ganado frente a los mismos periodos de 2024 y 2025.

El ICA también señaló que la movilización de bovinos en estos departamentos disminuyó 22 % frente a 2025 y 12 % frente a 2024, por lo que, de acuerdo con sus registros, no se evidencia un incremento asociado a las condiciones climáticas señaladas.

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Además, la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con las 32 gerencias seccionales del ICA, realizó un seguimiento a la situación sanitaria del sector y tampoco encontró evidencia de un aumento inusual en la mortalidad del ganado.

Frente a esta diferencia en las cifras, el ICA recordó que la información sobre afectaciones al sector agropecuario debe ser verificable, trazable y estar sustentada en fuentes oficiales, especialmente cuando se utiliza para dimensionar una emergencia o tomar decisiones públicas.

Por otra parte, el instituto informó que el departamento del Atlántico ha registrado fuertes lluvias desde la noche del sábado 26 de septiembre. En ese periodo se han acumulado 140 milímetros de precipitación, mientras que septiembre suma 182 milímetros y el acumulado de 2026 alcanza 582 milímetros.

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El ICA aseguró que continuará haciendo seguimiento a las condiciones sanitarias y productivas del sector agropecuario y que comunicará los resultados a partir de sus registros oficiales.