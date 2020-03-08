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Blu Radio  / Playa Blanca

Playa Blanca

lancha con turistas se volcó durante un recorrido entre Playa Blanca.jpg
Nación

VIDEO | Lancha con turistas se volcó en Santa Marta: dejó a 20 personas en el agua

En Playa Blanca nuevamente denuncian cobro excesivo: pagaron 1.700.000 por siete almuerzos
Caribe

En Playa Blanca nuevamente denuncian cobros excesivos: jóvenes pagaron 1'700.000 por 7 almuerzos

374858_Dinero // Foto: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, imagen de referencia
Caribe

Operadores que cobraron $ 7 millones por dos limonadas en Playa Blanca, devolvieron cinco millones

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Caribe

Argentinos denuncian cobro de $7 millones por dos limonadas en Playa Blanca, en la isla de Barú

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Caribe

Cierre de Playa Blanca se hará dos días de cada mes durante 9 meses: Sec. del interior de Cartagena

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Caribe

Investigan muerte de bañista tras ser embestido por una lancha en playas de San Antero, Córdoba

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Caribe

Restringen dos días al mes durante seis meses el acceso a Playa Blanca, en Cartagena

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Turista brasileño denunció que le cobraron 4 millones de pesos por un pollo asado en Cartagena

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Caribe

Ni loco recomiendo ir a Barú: turista al que le cobraron más de 6 millones de pesos en Playa Blanca

350643_BLU Radio. Bikini // Foto referencia: AFP
Estilo de Vida

Playa, moda y ayuda al medio ambiente: conozca los vestidos de baño ecoamigables

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