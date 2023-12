Operadores que cobraron $ 7 millones por dos limonadas en Playa Blanca, devolvieron cinco millones

Terminó gran parte de la odisea en la que se convirtió para dos turistas argentinos el consumo de dos limonadas de mango en Playa Blanca, en la zona insular de Cartagena , el pasado jueves 14 de diciembre.

Luego de que les debitarán de su tarjeta siete millones de pesos y no setenta mil pesos, que era el valor de las bebidas; los operadores turísticos del establecimiento donde hicieron el insólito cobro les devolvieron cinco millones de pesos, asegurando que todo se trató de un error de digitación.

Según relató uno de los propietarios del establecimiento a un medio local, el joven que atendió el pago tenía el táctil del celular dañado, y no se percató del error sino hasta el día siguiente.

Las autoridades investigan esta versión, pues aún hay cerca de 2 millones de pesos, que no han sido devueltos a los turistas en medio del confuso hecho.

“Ellos dicen que fue un error, es algo que estamos revisando, enviamos un grupo de trabajo a la zona porque queremos indicar hasta las últimas consecuencias, la idea es que desde Playa Blanca hasta toda la zona insular, tenga todos los turistas la absoluta garantía de que pueden consumir sin ninguna clase de sobrecostos”, explicó el secretario del interior encargado de Cartagena, Cesareo Buj Hernández.

Recordemos que este insólito caso se conoció luego se que los extranjeros denunciaran ser víctimas de una presunta estafa al momento de pagar dos limonadas, cada un de 35 mil pesos.

“Al momento de pagar, el encargado nos muestra el dispositivo para cobrar por tarjeta con aproximación, mi amigo pago con su reloj, yo vi que decía 70 mil colombianos, hoy mi amigo se despierta y ve que le apareció un debito mayor de siete millones de pesos, evidentemente esta persona le agrego dos ceros, no sé si fue por error, o si quería estafarnos”, relató en diálogo con Blu Radio uno de los turistas afectados.

Los turistas, que ya se encuentran de regreso a Argentina, invitaron a las autoridades a extremar los controles frente a este tipo de operadores que termina afectado la imagen de la ciudad.

“Yo quería hacer algo porque soy consciente del servicio que en Cartagena al turismo se le brinda, y este no es el servicio que quiero que me brinden, yo en abril voy a volver y no quiero que mis amigos estén a merced de estafadores, si es que fue una estafa”, señalaron en su momento.

