Denuncian posible revictimización de la familia de la niña asesinada en Girón, Santander

Denuncian posible caso de revictimización contra la familia de la niña Kerly Cuevas, asesinada en Girón, Santander, debido a que el cuerpo de la menor no será entregado hasta que se compruebe el parentesco materno con una prueba de ADN.

El abogado de la mamá de la niña Kerly Cuevas Materán, que fue asesinada con dos golpes contundentes en Girón, Santander, denunció públicamente una posible revictimización debido a que Medicina Legal de Bucaramanga no entregará el cuerpo para su cristiana sepultura hasta que no se tengan los resultados de una prueba de ADN que aclaren quién es la mamá de la menor, aunque la mujer que manifiesta ser la madre, presentó una partida de bautizo que no resulta ser suficiente para identificar a la niña según Medicina Legal.

“Siento que es una revictimización porque dada cuenta que ella está sufriendo, entonces ya el sufrimiento causado por una persona que le causa la muerte a su hija es aumentando por otro sufrimiento de no poder hacer bien su duelo por la muerte, en este caso el duelo no se puede hacer porque ahora el cuerpo no se lo pueden entregar sin tener una prueba de ADN que según Medicina Legal se debe hacer según explicaron”, dijo Víctor Colmenares abogado de la mamá de la niña.

El abogado de Kelly Materán, mamá de la víctima, explicó que están pidiendo a las autoridades que les ayuden a agilizar la entrega del cuerpo de la niña lo más pronto posible y que la madre puede hacer bien su duelo y no se le cauce ese daño colateral.

“La comunidad y toda la gente hizo un plantón frente a Medicina Legal para pedir un pronunciamiento oficial y pedir de manera respetuosa que la entidad haga lo propio de una manera rápida dada cuenta que, entre más pasa el tiempo, es un mayor sentimiento de dolor para la madre”, agregó el abogado.